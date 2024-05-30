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В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций - РИА Новости, 01.06.2024
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11:11 30.05.2024 (обновлено: 14:30 01.06.2024)
https://ria.ru/20240530/otdykh-1949878713.html
В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций
В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций - РИА Новости, 01.06.2024
В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций
В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-30T11:11
2024-06-01T14:30
общество
россия
запорожская область
севастополь
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
артек
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тысячи организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 миллиона наших детей", - сказал Чернышенко, добавив, что в летней оздоровительной кампании примут также участие 115 тысяч детей участников СВО. Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей. "Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов", - отметил вице-премьер РФ. Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю "Основы вожатской деятельности". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо "Красной гвоздики" в Запорожской области, детей примет еще один филиал "Артека" – "Корсунь" в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий "Маяк" "Океана" и летний палаточный лагерь "Рубеж" "Смены". Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава Минпросвещения РФ напомнил, что продолжается работа над созданием всероссийского центра "Печоры" в Псковской области. -0-
https://ria.ru/20240531/artek-1949560000.html
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россия
запорожская область
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общество, россия, запорожская область, севастополь, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, артек
Общество, Россия, Запорожская область, Севастополь, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Артек
В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций

Чернышенко: более 5,3 миллиона детей отдохнут в летнюю оздоровительную кампанию

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДети у жилого корпуса оздоровительного лагеря
Дети у жилого корпуса оздоровительного лагеря - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дети у жилого корпуса оздоровительного лагеря . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тысячи организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 миллиона наших детей", - сказал Чернышенко, добавив, что в летней оздоровительной кампании примут также участие 115 тысяч детей участников СВО.
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Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей. "Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов", - отметил вице-премьер РФ.
Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю "Основы вожатской деятельности".
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо "Красной гвоздики" в Запорожской области, детей примет еще один филиал "Артека" – "Корсунь" в Севастополе.
Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий "Маяк" "Океана" и летний палаточный лагерь "Рубеж" "Смены". Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава Минпросвещения РФ напомнил, что продолжается работа над созданием всероссийского центра "Печоры" в Псковской области. -0-
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