https://ria.ru/20240530/otdykh-1949878713.html

В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций

В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций - РИА Новости, 01.06.2024

В летнюю детскую оздоровительную кампанию включат 39,7 тысячи организаций

В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-30T11:11

2024-05-30T11:11

2024-06-01T14:30

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севастополь

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артек

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тысячи организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 миллиона наших детей", - сказал Чернышенко, добавив, что в летней оздоровительной кампании примут также участие 115 тысяч детей участников СВО. Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей. "Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов", - отметил вице-премьер РФ. Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю "Основы вожатской деятельности". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо "Красной гвоздики" в Запорожской области, детей примет еще один филиал "Артека" – "Корсунь" в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий "Маяк" "Океана" и летний палаточный лагерь "Рубеж" "Смены". Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава Минпросвещения РФ напомнил, что продолжается работа над созданием всероссийского центра "Печоры" в Псковской области. -0-

https://ria.ru/20240531/artek-1949560000.html

https://ria.ru/20240403/lagerya-1937662256.html

россия

запорожская область

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, запорожская область, севастополь, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, артек