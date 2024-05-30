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"Самые мощные". Американский офицер неожиданно высказался о России

"Самые мощные". Американский офицер неожиданно высказался о России - РИА Новости, 30.05.2024

"Самые мощные". Американский офицер неожиданно высказался о России

Российские военные оснащены самыми эффективными системами РЭБ в мире, заявил бывший офицер Минобороны США Дэвид Пайн в интервью журналу Military Watch. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:53

2024-05-30T10:53

2024-05-30T10:53

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военные оснащены самыми эффективными системами РЭБ в мире, заявил бывший офицер Минобороны США Дэвид Пайн в интервью журналу Military Watch."У России самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы в мире — с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот среди всех стран", — утверждает военный.По словам Пайна, его впечатлила скорость адаптации российских систем РЭБ к новым системам вооружения Запада на Украине.Он отметил, что 90 процентов американских управляемых ракет и беспилотных систем на вооружении ВСУ, включая и HIMARS, перестали попадать в цель, что доказало эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, министерство обороны сша, gps, вооруженные силы украины, в мире, политика, вооруженные силы рф