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ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 30.05.2024 (обновлено: 01:34 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/obstrel-1949533659.html
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS
ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T23:35
2024-05-31T01:34
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли город."ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы", - сообщила Романова.По ее словам, на данный момент газопровод перекрыт, спасатели ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
первомайск
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в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS

ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS, поврежден газопровод

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа | Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса, найденные на месте обстрела
Обломки боеприпаса, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпаса, найденные на месте обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли город.
«
"ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы", - сообщила Романова.
По ее словам, на данный момент газопровод перекрыт, спасатели ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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