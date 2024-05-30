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ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS
ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T23:35
2024-05-30T23:35
2024-05-31T01:34
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли город."ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы", - сообщила Романова.По ее словам, на данный момент газопровод перекрыт, спасатели ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS
ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из HIMARS, поврежден газопровод