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ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:06
2024-05-30T23:06
2024-05-30T23:06
в мире
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. "Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора. Информация уточняется", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
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в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике