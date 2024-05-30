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ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
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23:06 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/obstrel-1949531843.html
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:06
2024-05-30T23:06
в мире
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. "Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора. Информация уточняется", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240530/bayden-1949529535.html
первомайск
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в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS
Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.
«
"Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора. Информация уточняется", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России
Вчера, 22:39
 
В миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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