https://ria.ru/20240530/obstrel-1949531843.html

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T23:06

2024-05-30T23:06

2024-05-30T23:06

в мире

первомайск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857478359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d66cf0b509b0afb08ae5b75801c795e.jpg

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин. "Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора. Информация уточняется", - написал Колягин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240530/bayden-1949529535.html

первомайск

луганская народная республика

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в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины