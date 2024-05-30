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При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 30.05.2024 (обновлено: 03:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/obstrel-1949250771.html
При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП
При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.05.2024
При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП
ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:44
2024-05-30T03:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что аварийные бригады начнут ликвидировать последствия после согласования с министерством обороны РФ.
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП

Гладков: ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, повреждена ЛЭП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
ВСУ обстреляли Энергодар
Вчера, 10:59
Гладков добавил, что аварийные бригады начнут ликвидировать последствия после согласования с министерством обороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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