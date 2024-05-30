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При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП

При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.05.2024

При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП

ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:44

2024-05-30T02:44

2024-05-30T03:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что аварийные бригады начнут ликвидировать последствия после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20240529/energodar-1949074604.html

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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины