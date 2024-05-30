https://ria.ru/20240530/obmen-1949344209.html

МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной

МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.05.2024

МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной

Международный комитет красного креста (МККК) готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, которые приостановлены, как только стороны... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:07

2024-05-30T13:07

2024-05-30T13:10

россия

украина

москва

татьяна москалькова

валерий фадеев

борис мишель

международный комитет красного креста (мккк)

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, которые приостановлены, как только стороны обратятся с такой просьбой, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.Накануне омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмены пленных военнослужащих приостановлены из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет новые надуманные требования."На сегодняшний день МККК не участвовал в обмене военнопленными (в зоне СВО – ред.). Обмены, которые состоялись, были результатом соглашения, заключенного путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Итак, я могу подтвердить, что нас не просили – и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают", - сказала она.В марте cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства МККК по розыску Карлос Вильялобос заявил РИА Новости, что Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.

https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934587974.html

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949202128.html

россия

украина

москва

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россия, украина, москва, татьяна москалькова, валерий фадеев, борис мишель, международный комитет красного креста (мккк)