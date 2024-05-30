МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной
В МККК заявили, что готовы помочь обмену военнопленными между Россией и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, которые приостановлены, как только стороны обратятся с такой просьбой, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.
Накануне омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмены пленных военнослужащих приостановлены из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет новые надуманные требования.
"На сегодняшний день МККК не участвовал в обмене военнопленными (в зоне СВО – ред.). Обмены, которые состоялись, были результатом соглашения, заключенного путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Итак, я могу подтвердить, что нас не просили – и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают", - сказала она.
В марте cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства МККК по розыску Карлос Вильялобос заявил РИА Новости, что Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).
В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.