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МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 30.05.2024 (обновлено: 13:10 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/obmen-1949344209.html
МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной
МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.05.2024
МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной
Международный комитет красного креста (МККК) готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, которые приостановлены, как только стороны... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:07
2024-05-30T13:10
россия
украина
москва
татьяна москалькова
валерий фадеев
борис мишель
международный комитет красного креста (мккк)
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, которые приостановлены, как только стороны обратятся с такой просьбой, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.Накануне омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмены пленных военнослужащих приостановлены из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет новые надуманные требования."На сегодняшний день МККК не участвовал в обмене военнопленными (в зоне СВО – ред.). Обмены, которые состоялись, были результатом соглашения, заключенного путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Итак, я могу подтвердить, что нас не просили – и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают", - сказала она.В марте cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства МККК по розыску Карлос Вильялобос заявил РИА Новости, что Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934587974.html
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россия, украина, москва, татьяна москалькова, валерий фадеев, борис мишель, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев, Борис Мишель, Международный комитет Красного Креста (МККК), Специальная военная операция на Украине
МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной

В МККК заявили, что готовы помочь обмену военнопленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, которые приостановлены, как только стороны обратятся с такой просьбой, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.
Накануне омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмены пленных военнослужащих приостановлены из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет новые надуманные требования.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных
21 марта, 03:10
"На сегодняшний день МККК не участвовал в обмене военнопленными (в зоне СВО – ред.). Обмены, которые состоялись, были результатом соглашения, заключенного путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Итак, я могу подтвердить, что нас не просили – и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают", - сказала она.
В марте cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства МККК по розыску Карлос Вильялобос заявил РИА Новости, что Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваТатьяна МоскальковаВалерий ФадеевБорис МишельМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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