https://ria.ru/20240530/nauka-1949358268.html
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии - РИА Новости, 30.05.2024
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии
Новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения планируется создать в новосибирском Академгородке в течение ближайших пяти... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:39
2024-05-30T13:39
2024-05-30T13:39
наука
технологии
земля
новосибирский государственный университет
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733860153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80cc56615374df2d4ea45f8811a48b8.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения планируется создать в новосибирском Академгородке в течение ближайших пяти лет и запустить в серийное производство, сообщил Новосибирский госуниверситет (НГУ). "Комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения совместит в себе все преимущества уже имеющихся в Новосибирском научном центре приборов, каждый из которых подтвердил свою точность радиоуглеродного датирования на международном уровне. Работы над его созданием стартовали в прошлом году. При эффективной поддержке работ комплекс УМС будет готов через 5 лет и в дальнейшем планируется его запуск в серийное производство", - говорится в сообщении. Над отечественным низковольтным масс-спектрометром при поддержке программы "Приоритет-2030" работают ученые НГУ, а также Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Института катализа им. Г.К. Борескова и Института археологии и этнографии СО РАН. Они сконструировали и уже протестировали первые узлы будущей установки. "Мы постепенно продвигаемся к созданию низковольтного ускорительного масс-спектрометра собственного производства… Наша цель – наладить производство комплексов, включающих не только установку УМС для анализа С-14, но и приборы и оборудование, необходимые для всех стадий анализа редких изотопов", - рассказала директор центра коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ", и.о. завкафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук. Она пояснила, что ученые намерены сначала конструировать и собирать отдельные узлы новой установки УМС, тестировать их, а потом объединить в единый комплекс. Так, в конце прошлого года был сконструирован ионный источник будущей установки с уникальными параметрами. Также был сконструирован и протестирован детектор, его первые испытания прошли успешно. По мнению разработчиков, новый детектор подходит и для крупных, и для компактных ускорительных масс-спектрометров. Одновременно с этим, он расширяет возможности ученых в области анализа редких изотопов: появится возможность датировать более древние объекты и расширить направления исследований, в частности, количественно оценивать климатические процессы, происходившие на Земле сотни тысяч лет назад. Это важно, потому что радиоуглеродный анализ позволяет определять возраст биологических образцов не старше 75 тысяч лет. Метод ускорительной масс-спектрометрии базируется на подсчете количества атомов радиоактивного изотопа углерода С-14 в исследуемом образце, возраст которого необходимо определить.
https://ria.ru/20231023/uchenye-1904603179.html
https://ria.ru/20240516/nauka-1946323496.html
https://ria.ru/20231227/tkan-1918358834.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733860153_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_0d8b2f6b42de9a20cb32325957fa6442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, земля, новосибирский государственный университет, российская академия наук
Наука, Технологии, Земля, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии
Новый российский комплекс УМС планируют создать в Академгородке через пять лет
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения планируется создать в новосибирском Академгородке в течение ближайших пяти лет и запустить в серийное производство, сообщил Новосибирский госуниверситет (НГУ).
"Комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения совместит в себе все преимущества уже имеющихся в Новосибирском научном центре приборов, каждый из которых подтвердил свою точность радиоуглеродного датирования на международном уровне. Работы над его созданием стартовали в прошлом году. При эффективной поддержке работ комплекс УМС будет готов через 5 лет и в дальнейшем планируется его запуск в серийное производство", - говорится в сообщении.
Над отечественным низковольтным масс-спектрометром при поддержке программы "Приоритет-2030" работают ученые НГУ, а также Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
, Института катализа им. Г.К. Борескова и Института археологии и этнографии СО РАН. Они сконструировали и уже протестировали первые узлы будущей установки.
"Мы постепенно продвигаемся к созданию низковольтного ускорительного масс-спектрометра собственного производства… Наша цель – наладить производство комплексов, включающих не только установку УМС для анализа С-14, но и приборы и оборудование, необходимые для всех стадий анализа редких изотопов", - рассказала директор центра коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ", и.о. завкафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.
Она пояснила, что ученые намерены сначала конструировать и собирать отдельные узлы новой установки УМС, тестировать их, а потом объединить в единый комплекс. Так, в конце прошлого года был сконструирован ионный источник будущей установки с уникальными параметрами. Также был сконструирован и протестирован детектор, его первые испытания прошли успешно.
По мнению разработчиков, новый детектор подходит и для крупных, и для компактных ускорительных масс-спектрометров. Одновременно с этим, он расширяет возможности ученых в области анализа редких изотопов: появится возможность датировать более древние объекты и расширить направления исследований, в частности, количественно оценивать климатические процессы, происходившие на Земле
сотни тысяч лет назад. Это важно, потому что радиоуглеродный анализ позволяет определять возраст биологических образцов не старше 75 тысяч лет.
Метод ускорительной масс-спектрометрии базируется на подсчете количества атомов радиоактивного изотопа углерода С-14 в исследуемом образце, возраст которого необходимо определить.