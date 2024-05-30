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В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии - РИА Новости, 30.05.2024
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Наука
 
13:39 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/nauka-1949358268.html
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии - РИА Новости, 30.05.2024
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии
Новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения планируется создать в новосибирском Академгородке в течение ближайших пяти... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:39
2024-05-30T13:39
наука
технологии
земля
новосибирский государственный университет
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения планируется создать в новосибирском Академгородке в течение ближайших пяти лет и запустить в серийное производство, сообщил Новосибирский госуниверситет (НГУ). "Комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения совместит в себе все преимущества уже имеющихся в Новосибирском научном центре приборов, каждый из которых подтвердил свою точность радиоуглеродного датирования на международном уровне. Работы над его созданием стартовали в прошлом году. При эффективной поддержке работ комплекс УМС будет готов через 5 лет и в дальнейшем планируется его запуск в серийное производство", - говорится в сообщении. Над отечественным низковольтным масс-спектрометром при поддержке программы "Приоритет-2030" работают ученые НГУ, а также Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Института катализа им. Г.К. Борескова и Института археологии и этнографии СО РАН. Они сконструировали и уже протестировали первые узлы будущей установки. "Мы постепенно продвигаемся к созданию низковольтного ускорительного масс-спектрометра собственного производства… Наша цель – наладить производство комплексов, включающих не только установку УМС для анализа С-14, но и приборы и оборудование, необходимые для всех стадий анализа редких изотопов", - рассказала директор центра коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ", и.о. завкафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук. Она пояснила, что ученые намерены сначала конструировать и собирать отдельные узлы новой установки УМС, тестировать их, а потом объединить в единый комплекс. Так, в конце прошлого года был сконструирован ионный источник будущей установки с уникальными параметрами. Также был сконструирован и протестирован детектор, его первые испытания прошли успешно. По мнению разработчиков, новый детектор подходит и для крупных, и для компактных ускорительных масс-спектрометров. Одновременно с этим, он расширяет возможности ученых в области анализа редких изотопов: появится возможность датировать более древние объекты и расширить направления исследований, в частности, количественно оценивать климатические процессы, происходившие на Земле сотни тысяч лет назад. Это важно, потому что радиоуглеродный анализ позволяет определять возраст биологических образцов не старше 75 тысяч лет. Метод ускорительной масс-спектрометрии базируется на подсчете количества атомов радиоактивного изотопа углерода С-14 в исследуемом образце, возраст которого необходимо определить.
https://ria.ru/20231023/uchenye-1904603179.html
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технологии, земля, новосибирский государственный университет, российская академия наук
Наука, Технологии, Земля, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук
В Новосибирске создадут комплекс ускорительной масс-спектрометрии

Новый российский комплекс УМС планируют создать в Академгородке через пять лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТехнопарк в Новосибирском академгородке
Технопарк в Новосибирском академгородке - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технопарк в Новосибирском академгородке. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения планируется создать в новосибирском Академгородке в течение ближайших пяти лет и запустить в серийное производство, сообщил Новосибирский госуниверситет (НГУ).
"Комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения совместит в себе все преимущества уже имеющихся в Новосибирском научном центре приборов, каждый из которых подтвердил свою точность радиоуглеродного датирования на международном уровне. Работы над его созданием стартовали в прошлом году. При эффективной поддержке работ комплекс УМС будет готов через 5 лет и в дальнейшем планируется его запуск в серийное производство", - говорится в сообщении.
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Над отечественным низковольтным масс-спектрометром при поддержке программы "Приоритет-2030" работают ученые НГУ, а также Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Института катализа им. Г.К. Борескова и Института археологии и этнографии СО РАН. Они сконструировали и уже протестировали первые узлы будущей установки.
"Мы постепенно продвигаемся к созданию низковольтного ускорительного масс-спектрометра собственного производства… Наша цель – наладить производство комплексов, включающих не только установку УМС для анализа С-14, но и приборы и оборудование, необходимые для всех стадий анализа редких изотопов", - рассказала директор центра коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ", и.о. завкафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.
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Она пояснила, что ученые намерены сначала конструировать и собирать отдельные узлы новой установки УМС, тестировать их, а потом объединить в единый комплекс. Так, в конце прошлого года был сконструирован ионный источник будущей установки с уникальными параметрами. Также был сконструирован и протестирован детектор, его первые испытания прошли успешно.
По мнению разработчиков, новый детектор подходит и для крупных, и для компактных ускорительных масс-спектрометров. Одновременно с этим, он расширяет возможности ученых в области анализа редких изотопов: появится возможность датировать более древние объекты и расширить направления исследований, в частности, количественно оценивать климатические процессы, происходившие на Земле сотни тысяч лет назад. Это важно, потому что радиоуглеродный анализ позволяет определять возраст биологических образцов не старше 75 тысяч лет.
Метод ускорительной масс-спектрометрии базируется на подсчете количества атомов радиоактивного изотопа углерода С-14 в исследуемом образце, возраст которого необходимо определить.
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