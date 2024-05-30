https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html

Удар по НАТО. В США раскрыли план "спасения" Украины

Удар по НАТО. В США раскрыли план "спасения" Украины - РИА Новости, 30.05.2024

Удар по НАТО. В США раскрыли план "спасения" Украины

Украинское руководство хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией, поскольку это единственный шанс для него удержаться на плаву, заявил отставной разведчик ВС США... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:51

2024-05-30T17:51

2024-05-30T18:07

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скотт риттер

владимир путин

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинское руководство хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией, поскольку это единственный шанс для него удержаться на плаву, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Украина отчаянно пытается спровоцировать эскалацию конфликта, чтобы Россия отреагировала слишком резко и нанесла удар по стране НАТО. Это бы втянуло альянс в военные действия. Ведь это единственный шанс для Украины. Они не думают о последствиях, потому что это государство находится на грани уничтожения", — отметил эксперт.По мнению Риттера, Киеву не нужно одобрения западных стран для совершения каких-либо опасных и непредсказуемых действий, поскольку украинские власти считают, что разжигание войны и распространение боестолкновений на другие страны идет ему только на пользу.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также утверждал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html

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в мире, россия, киев, украина, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы сша