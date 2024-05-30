Удар по НАТО. В США раскрыли план "спасения" Украины
Риттер: Украина хочет спровоцировать Россию на удар по НАТО для глобальной войны
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинское руководство хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией, поскольку это единственный шанс для него удержаться на плаву, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Украина отчаянно пытается спровоцировать эскалацию конфликта, чтобы Россия отреагировала слишком резко и нанесла удар по стране НАТО. Это бы втянуло альянс в военные действия. Ведь это единственный шанс для Украины. Они не думают о последствиях, потому что это государство находится на грани уничтожения", — отметил эксперт.
По мнению Риттера, Киеву не нужно одобрения западных стран для совершения каких-либо опасных и непредсказуемых действий, поскольку украинские власти считают, что разжигание войны и распространение боестолкновений на другие страны идет ему только на пользу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также утверждал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.