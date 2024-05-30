https://ria.ru/20240530/nalogi-1949468792.html

Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми

Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми - РИА Новости, 30.05.2024

Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми

Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:45

2024-05-30T17:45

2024-05-30T17:57

россия

антон котяков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда.Ранее в материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек". Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России."Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей", - передаются в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.Он отметил, что если среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5 прожиточных минимумов на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой. То есть, разница после пересчета вернется в семьи. Для её получения можно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России."Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тысячи рублей… Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 миллиона рублей на семью", - уточнили в сообщении.Отмечается, что эта мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. При этом родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Для назначения будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи.

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https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

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россия, антон котяков