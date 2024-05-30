https://ria.ru/20240530/nalogi-1949468792.html
Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми
Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми - РИА Новости, 30.05.2024
Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми
Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:45
2024-05-30T17:45
2024-05-30T17:57
россия
антон котяков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда.Ранее в материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек". Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России."Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей", - передаются в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.Он отметил, что если среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5 прожиточных минимумов на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой. То есть, разница после пересчета вернется в семьи. Для её получения можно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России."Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тысячи рублей… Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 миллиона рублей на семью", - уточнили в сообщении.Отмечается, что эта мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. При этом родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Для назначения будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи.
https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html
https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html
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россия, антон котяков
Семейной налоговой выплатой охватят четыре миллиона семей с детьми
Минтруд: семейной налоговой выплатой с 2026 года охватят четыре миллиона семей
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Семейной налоговой выплатой с 2026 года предварительно охватят четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Ранее в материалах Минфина РФ
сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек". Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.
"Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей", - передаются в сообщении слова главы Минтруда РФ Антона Котякова
.Он отметил, что если среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5 прожиточных минимумов на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена семейной налоговой выплатой. То есть, разница после пересчета вернется в семьи. Для её получения можно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.
"Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тысячи рублей… Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 миллиона рублей на семью", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что эта мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. При этом родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Для назначения будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи.