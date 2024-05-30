https://ria.ru/20240530/nalogi-1949466499.html

Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему

Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему - РИА Новости, 30.05.2024

Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:39

2024-05-30T17:39

2024-05-30T17:50

михаил мишустин

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все нынешние изменения направлены на выстраивание более справедливой и более сбалансированной налоговой системы", - сказал Мишустин на заседании правительства.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, а также ряд других изменений.Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

https://ria.ru/20240530/nalogi-1949243704.html

https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

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михаил мишустин, экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии