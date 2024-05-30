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Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему - РИА Новости, 30.05.2024
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17:39 30.05.2024 (обновлено: 17:50 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/nalogi-1949466499.html
Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему
Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему - РИА Новости, 30.05.2024
Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:39
2024-05-30T17:50
михаил мишустин
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465979_0:973:2048:2125_1920x0_80_0_0_dbef3404f39d1eecf2c6c6b8b4e04eb3.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все нынешние изменения направлены на выстраивание более справедливой и более сбалансированной налоговой системы", - сказал Мишустин на заседании правительства.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, а также ряд других изменений.Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
https://ria.ru/20240530/nalogi-1949243704.html
https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
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михаил мишустин, экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Мишустин прокомментировал изменения в налоговую систему

Мишустин: изменения в налоговой системе должны сделать ее более справедливой

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предложенные изменения в налоговую систему РФ нацелены на то, чтобы сделать ее более справедливой и сбалансированной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все нынешние изменения направлены на выстраивание более справедливой и более сбалансированной налоговой системы", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Правительство рассмотрит налоговые изменения, предлагаемые Минфином
Вчера, 00:14
Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
29 мая, 17:14
В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, а также ряд других изменений.
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России нужны деньги — и она нашла, где их взять
Вчера, 08:00
Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Налоговые изменения в России
 
 
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