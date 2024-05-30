https://ria.ru/20240530/nalog-1949471186.html
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта - РИА Новости, 30.05.2024
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта
В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:51
2024-05-30T17:51
2024-05-30T17:51
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366570_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_41eb9f99c04ca0bf3d96a80df685343a.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД Амир Хамитов. В четверг прошло заседание рабочей группы "Развитие корпоративного спорта в РФ" и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья, физической культуре и спорту. "Нами разработаны изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом", - сказал он РИА Новости. Депутат объяснил, что если предприятие покупает для своих сотрудников спортивную форму или спортивное оборудование, то на эту сумму оно освобождается от налогов. "Подобная норма действует и сейчас, но указанная там сумма в четыре тысячи рублей давно уже устарела. Сегодня на эти деньги невозможно приобрести даже приличную спортивную форму. А в случае принятия наших поправок предприятия смогут закупать для своего персонала форму и инвентарь надлежащего качества", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240528/siluanov-1949014702.html
https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366570_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e41a34d74fbd8be24ad7e91bbe32b2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амир хамитов, госдума рф
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта
В ГД предложили освободить от платы НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД Амир Хамитов.
В четверг прошло заседание рабочей группы "Развитие корпоративного спорта в РФ" и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья, физической культуре и спорту.
"Нами разработаны изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом", - сказал он РИА Новости.
Депутат объяснил, что если предприятие покупает для своих сотрудников спортивную форму или спортивное оборудование, то на эту сумму оно освобождается от налогов.
"Подобная норма действует и сейчас, но указанная там сумма в четыре тысячи рублей давно уже устарела. Сегодня на эти деньги невозможно приобрести даже приличную спортивную форму. А в случае принятия наших поправок предприятия смогут закупать для своего персонала форму и инвентарь надлежащего качества", - добавил парламентарий.