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В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта - РИА Новости, 30.05.2024
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17:51 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/nalog-1949471186.html
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта - РИА Новости, 30.05.2024
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта
В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:51
2024-05-30T17:51
амир хамитов
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД Амир Хамитов. В четверг прошло заседание рабочей группы "Развитие корпоративного спорта в РФ" и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья, физической культуре и спорту. "Нами разработаны изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом", - сказал он РИА Новости. Депутат объяснил, что если предприятие покупает для своих сотрудников спортивную форму или спортивное оборудование, то на эту сумму оно освобождается от налогов. "Подобная норма действует и сейчас, но указанная там сумма в четыре тысячи рублей давно уже устарела. Сегодня на эти деньги невозможно приобрести даже приличную спортивную форму. А в случае принятия наших поправок предприятия смогут закупать для своего персонала форму и инвентарь надлежащего качества", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240528/siluanov-1949014702.html
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амир хамитов, госдума рф
Амир Хамитов, Госдума РФ
В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта

В ГД предложили освободить от платы НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФорма сотрудников налоговой инспекции
Форма сотрудников налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Форма сотрудников налоговой инспекции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД Амир Хамитов.
В четверг прошло заседание рабочей группы "Развитие корпоративного спорта в РФ" и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья, физической культуре и спорту.
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"Нами разработаны изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом", - сказал он РИА Новости.
Депутат объяснил, что если предприятие покупает для своих сотрудников спортивную форму или спортивное оборудование, то на эту сумму оно освобождается от налогов.
"Подобная норма действует и сейчас, но указанная там сумма в четыре тысячи рублей давно уже устарела. Сегодня на эти деньги невозможно приобрести даже приличную спортивную форму. А в случае принятия наших поправок предприятия смогут закупать для своего персонала форму и инвентарь надлежащего качества", - добавил парламентарий.
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