https://ria.ru/20240530/nalog-1949471186.html

В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта

В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта - РИА Новости, 30.05.2024

В ГД предложили освободить от НДФЛ доходы, направленные на развитие спорта

В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:51

2024-05-30T17:51

2024-05-30T17:51

амир хамитов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366570_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_41eb9f99c04ca0bf3d96a80df685343a.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом, с таким предложением выступил депутат ГД Амир Хамитов. В четверг прошло заседание рабочей группы "Развитие корпоративного спорта в РФ" и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья, физической культуре и спорту. "Нами разработаны изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предполагается освободить от уплаты НДФЛ ту часть доходов, которая будет направлена на развитие занятий спортом", - сказал он РИА Новости. Депутат объяснил, что если предприятие покупает для своих сотрудников спортивную форму или спортивное оборудование, то на эту сумму оно освобождается от налогов. "Подобная норма действует и сейчас, но указанная там сумма в четыре тысячи рублей давно уже устарела. Сегодня на эти деньги невозможно приобрести даже приличную спортивную форму. А в случае принятия наших поправок предприятия смогут закупать для своего персонала форму и инвентарь надлежащего качества", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240528/siluanov-1949014702.html

https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амир хамитов, госдума рф