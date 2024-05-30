Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки"
Суд отказался взыскать с клуба "Мутабор" 30 миллионов рублей
© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил исковое заявление с требованием взыскать с клуба "Мутабор" 30 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в суде.
"Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Алясова С.Н. к ООО" Арт Центр" о взыскании компенсации морального вреда по факту проведения в ночном клубе "Мутабор" скандальной вечеринки "аlmost naked party", - сказала собеседница агентства.
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе и поток судебных исков.
Сначала с иском обратился актер и продюсер Александр Иншаков с группой единомышленников, но ему не удалось добиться даже принятия иска к рассмотрению. С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, компании МТС и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову.
Суды ранее рассмотрели четыре иска: от адвоката Александра Трещева, который требовал от компании МТС 1 миллиард долларов; православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; активистки Александры Пак и адвоката Ольги Лукмановой, которые просили символическую компенсацию по одному рублю. Все они были отклонены.
"Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma. Как отмечалось в Telegram-канале клуба, прежнее "название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет... намеренно стерто из памяти".