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Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 30.05.2024
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Шоубиз
 
16:06 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки"
Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 30.05.2024
Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки"
Лефортовский суд Москвы отклонил исковое заявление с требованием взыскать с клуба "Мутабор" 30 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда из-за "голой РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:06
2024-05-30T16:06
шоубиз
происшествия
москва
анастасия ивлеева
лефортовский суд г. москвы
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил исковое заявление с требованием взыскать с клуба "Мутабор" 30 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в суде. "Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Алясова С.Н. к ООО" Арт Центр" о взыскании компенсации морального вреда по факту проведения в ночном клубе "Мутабор" скандальной вечеринки "аlmost naked party", - сказала собеседница агентства. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе и поток судебных исков. Сначала с иском обратился актер и продюсер Александр Иншаков с группой единомышленников, но ему не удалось добиться даже принятия иска к рассмотрению. С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, компании МТС и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Суды ранее рассмотрели четыре иска: от адвоката Александра Трещева, который требовал от компании МТС 1 миллиард долларов; православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; активистки Александры Пак и адвоката Ольги Лукмановой, которые просили символическую компенсацию по одному рублю. Все они были отклонены. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma. Как отмечалось в Telegram-канале клуба, прежнее "название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет... намеренно стерто из памяти".
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947393240.html
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происшествия, москва, анастасия ивлеева, лефортовский суд г. москвы, россия
Шоубиз, Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева, Лефортовский суд г. Москвы, Россия
Суд отклонил пятый иск к клубу "Мутабор" из-за "голой вечеринки"

Суд отказался взыскать с клуба "Мутабор" 30 миллионов рублей

© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил исковое заявление с требованием взыскать с клуба "Мутабор" 30 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда из-за "голой вечеринки", рассказали РИА Новости в суде.
"Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Алясова С.Н. к ООО" Арт Центр" о взыскании компенсации морального вреда по факту проведения в ночном клубе "Мутабор" скандальной вечеринки "аlmost naked party", - сказала собеседница агентства.
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В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе и поток судебных исков.
Сначала с иском обратился актер и продюсер Александр Иншаков с группой единомышленников, но ему не удалось добиться даже принятия иска к рассмотрению. С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, компании МТС и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову.
Суды ранее рассмотрели четыре иска: от адвоката Александра Трещева, который требовал от компании МТС 1 миллиард долларов; православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; активистки Александры Пак и адвоката Ольги Лукмановой, которые просили символическую компенсацию по одному рублю. Все они были отклонены.
"Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma. Как отмечалось в Telegram-канале клуба, прежнее "название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет... намеренно стерто из памяти".
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