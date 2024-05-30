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Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России - РИА Новости, 30.05.2024
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04:06 30.05.2024 (обновлено: 04:15 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/murashko-1949255564.html
Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России
Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России - РИА Новости, 30.05.2024
Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России
Количество курильщиков сокращается в большинстве регионов России, но актуальной остается проблема курения вейпов - отмечается приобщение молодых людей к этой... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T04:06
2024-05-30T04:15
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество курильщиков сокращается в большинстве регионов России, но актуальной остается проблема курения вейпов - отмечается приобщение молодых людей к этой вредной привычке, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне Всемирного дня без табака. Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны. "Количество курильшиков в большинстве субъектов сокращается, но есть субъекты, где более медленными темпами идет это снижение", - сказал Мурашко. Он отметил, что российское законодательство сегодня по профилактике курения является самым прогрессивным в мире, это отмечается на всех международных площадках. При этом актуальной остается проблема потребления никотинсодержащей продукции - вейпов, уточнил министр. "Мы видим, что, к сожалению, сегодня вовлечение молодых людей, приобщение к вейпам имеет место, поэтому в законодательство тоже сегодня внесены уже ряд изменения. И считаем, что это действительно позволит сохранить здоровье и жизни наших граждан", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко отметил снижение числа курильщиков в России

Мурашко: число курильщиков сокращается, но актуальной остается проблема вейпов

© Depositphotos.com / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Depositphotos.com / Rangizzz
Мужчина с сигаретой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество курильщиков сокращается в большинстве регионов России, но актуальной остается проблема курения вейпов - отмечается приобщение молодых людей к этой вредной привычке, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне Всемирного дня без табака.
Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны.
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"Количество курильшиков в большинстве субъектов сокращается, но есть субъекты, где более медленными темпами идет это снижение", - сказал Мурашко.
Он отметил, что российское законодательство сегодня по профилактике курения является самым прогрессивным в мире, это отмечается на всех международных площадках.
При этом актуальной остается проблема потребления никотинсодержащей продукции - вейпов, уточнил министр.
"Мы видим, что, к сожалению, сегодня вовлечение молодых людей, приобщение к вейпам имеет место, поэтому в законодательство тоже сегодня внесены уже ряд изменения. И считаем, что это действительно позволит сохранить здоровье и жизни наших граждан", - подчеркнул Мурашко.
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