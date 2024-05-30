Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 30.05.2024 (обновлено: 09:48 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/moskva-1949276218.html
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы - РИА Новости, 30.05.2024
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы
Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:34
2024-05-30T09:48
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949277931_0:282:1269:995_1920x0_80_0_0_6fe7c24c84b8fb54023539be92facf15.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее столичная прокуратура рассказала, что, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения пришел в квартиру на Хорошевском шоссе к бывшей девушке, где застал ее с другим. На почве ревности он зарезал его ножом, после чего на улице нанес ей телесные повреждения. Увидев прибывших правоохранителей, фигурант забежал в магазин, где напал на продавщицу. В МВД сообщали о пострадавшем полицейском и применении табельного оружия при задержании злоумышленника. "Установлено, что фигурант - 25-летний фитнес-тренер", - сказал собеседник агентства. Против мужчины расследуется уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949277931_0:93:1269:1044_1920x0_80_0_0_baf0c74245fd598bfd03b17a8e6e34d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы

В Москве фитнес-тренер устроил поножовщину на почве ревности

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМужчина, напавший на бывшую девушку и ее парня на севере Москвы
Мужчина, напавший на бывшую девушку и ее парня на севере Москвы
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Мужчина, напавший на бывшую девушку и ее парня на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее столичная прокуратура рассказала, что, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения пришел в квартиру на Хорошевском шоссе к бывшей девушке, где застал ее с другим. На почве ревности он зарезал его ножом, после чего на улице нанес ей телесные повреждения. Увидев прибывших правоохранителей, фигурант забежал в магазин, где напал на продавщицу. В МВД сообщали о пострадавшем полицейском и применении табельного оружия при задержании злоумышленника.
«
"Установлено, что фигурант - 25-летний фитнес-тренер", - сказал собеседник агентства.
Против мужчины расследуется уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Мужчина зарезал девушку в центре Москвы
24 декабря 2023, 02:46
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала