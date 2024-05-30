https://ria.ru/20240530/moskva-1949276218.html
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы - РИА Новости, 30.05.2024
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы
Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:34
2024-05-30T09:34
2024-05-30T09:48
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949277931_0:282:1269:995_1920x0_80_0_0_6fe7c24c84b8fb54023539be92facf15.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее столичная прокуратура рассказала, что, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения пришел в квартиру на Хорошевском шоссе к бывшей девушке, где застал ее с другим. На почве ревности он зарезал его ножом, после чего на улице нанес ей телесные повреждения. Увидев прибывших правоохранителей, фигурант забежал в магазин, где напал на продавщицу. В МВД сообщали о пострадавшем полицейском и применении табельного оружия при задержании злоумышленника. "Установлено, что фигурант - 25-летний фитнес-тренер", - сказал собеседник агентства. Против мужчины расследуется уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949277931_0:93:1269:1044_1920x0_80_0_0_baf0c74245fd598bfd03b17a8e6e34d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы
В Москве фитнес-тренер устроил поножовщину на почве ревности
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее столичная прокуратура рассказала, что, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения пришел в квартиру на Хорошевском шоссе к бывшей девушке, где застал ее с другим. На почве ревности он зарезал его ножом, после чего на улице нанес ей телесные повреждения. Увидев прибывших правоохранителей, фигурант забежал в магазин, где напал на продавщицу. В МВД сообщали о пострадавшем полицейском и применении табельного оружия при задержании злоумышленника.
«
"Установлено, что фигурант - 25-летний фитнес-тренер", - сказал собеседник агентства.
Против мужчины расследуется уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.