https://ria.ru/20240530/moskva-1949276218.html

Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы

Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы - РИА Новости, 30.05.2024

Стали известны подробности поножовщины на севере Москвы

Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:34

2024-05-30T09:34

2024-05-30T09:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поножовщину на почве ревности на севере Москвы устроил 25-летний фитнес-тренер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее столичная прокуратура рассказала, что, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения пришел в квартиру на Хорошевском шоссе к бывшей девушке, где застал ее с другим. На почве ревности он зарезал его ножом, после чего на улице нанес ей телесные повреждения. Увидев прибывших правоохранителей, фигурант забежал в магазин, где напал на продавщицу. В МВД сообщали о пострадавшем полицейском и применении табельного оружия при задержании злоумышленника. "Установлено, что фигурант - 25-летний фитнес-тренер", - сказал собеседник агентства. Против мужчины расследуется уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html

москва

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2024

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происшествия, москва