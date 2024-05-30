https://ria.ru/20240530/moskalkova-1949314696.html

Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова

Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.05.2024

Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова

Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:02

2024-05-30T12:02

2024-05-30T12:18

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова агентству, что в ее аппарат продолжают поступать жалобы на длительность сроков проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел. Чаще всего такие обращения поступают от потерпевших. "Заявители указывают на волокиту при расследовании, неоднократное приостановление следствия, непроведение всех необходимых следственных действий, а также непринятие эффективных мер по установлению лиц, совершивших преступления, и возмещению причиненного ущерба… Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация", - сказала федеральный омбудсмен. Она добавила, что в последнее время в этой области принят ряд радикальных мер, призванных сократить сроки и упростить бюрократические процедуры в процессуальной деятельности. В свое время Москалькова поддержала изменения уголовно-процессуального законодательства, касающиеся регламентации проведения отдельных следственных действий, участия в судебных заседаниях подсудимых и других участников уголовного процесса в режиме видеоконференцсвязи. "Существенным шагом вперед на пути повышения гарантий прав граждан в ходе досудебного производства по уголовному делу явился Федеральный закон от 25 декабря 2023 № 672 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым расширены форматы использования электронных документов в ходе досудебного производства по уголовному делу и их направления участникам уголовного процесса посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо с помощью системы, предложенной Верховным Судом Российской Федерации", - подчеркнула уполномоченный. Москалькова считает, что реализация положений данного федерального закона позволит упростить порядок обмена документами между участниками уголовного судопроизводства и обеспечит более строгое соблюдение сроков расследования уголовных дел.

https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html

https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html

https://ria.ru/20240529/tsik-1949164481.html

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россия, татьяна москалькова, общество