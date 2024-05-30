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Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.05.2024
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12:02 30.05.2024 (обновлено: 12:18 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/moskalkova-1949314696.html
Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова
Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.05.2024
Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова
Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:02
2024-05-30T12:18
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова агентству, что в ее аппарат продолжают поступать жалобы на длительность сроков проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел. Чаще всего такие обращения поступают от потерпевших. "Заявители указывают на волокиту при расследовании, неоднократное приостановление следствия, непроведение всех необходимых следственных действий, а также непринятие эффективных мер по установлению лиц, совершивших преступления, и возмещению причиненного ущерба… Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация", - сказала федеральный омбудсмен. Она добавила, что в последнее время в этой области принят ряд радикальных мер, призванных сократить сроки и упростить бюрократические процедуры в процессуальной деятельности. В свое время Москалькова поддержала изменения уголовно-процессуального законодательства, касающиеся регламентации проведения отдельных следственных действий, участия в судебных заседаниях подсудимых и других участников уголовного процесса в режиме видеоконференцсвязи. "Существенным шагом вперед на пути повышения гарантий прав граждан в ходе досудебного производства по уголовному делу явился Федеральный закон от 25 декабря 2023 № 672 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым расширены форматы использования электронных документов в ходе досудебного производства по уголовному делу и их направления участникам уголовного процесса посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо с помощью системы, предложенной Верховным Судом Российской Федерации", - подчеркнула уполномоченный. Москалькова считает, что реализация положений данного федерального закона позволит упростить порядок обмена документами между участниками уголовного судопроизводства и обеспечит более строгое соблюдение сроков расследования уголовных дел.
https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html
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россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Работу ОВД можно оптимизировать благодаря цифровизации, заявила Москалькова

Москалькова: цифровизация оптимизирует возбуждение и расследование уголовных дел

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова агентству, что в ее аппарат продолжают поступать жалобы на длительность сроков проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел. Чаще всего такие обращения поступают от потерпевших.
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"Заявители указывают на волокиту при расследовании, неоднократное приостановление следствия, непроведение всех необходимых следственных действий, а также непринятие эффективных мер по установлению лиц, совершивших преступления, и возмещению причиненного ущерба… Одним из средств борьбы с волокитой при возбуждении и расследовании уголовных дел могла бы стать цифровизация", - сказала федеральный омбудсмен.
Она добавила, что в последнее время в этой области принят ряд радикальных мер, призванных сократить сроки и упростить бюрократические процедуры в процессуальной деятельности. В свое время Москалькова поддержала изменения уголовно-процессуального законодательства, касающиеся регламентации проведения отдельных следственных действий, участия в судебных заседаниях подсудимых и других участников уголовного процесса в режиме видеоконференцсвязи.
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"Существенным шагом вперед на пути повышения гарантий прав граждан в ходе досудебного производства по уголовному делу явился Федеральный закон от 25 декабря 2023 № 672 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым расширены форматы использования электронных документов в ходе досудебного производства по уголовному делу и их направления участникам уголовного процесса посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо с помощью системы, предложенной Верховным Судом Российской Федерации", - подчеркнула уполномоченный.
Москалькова считает, что реализация положений данного федерального закона позволит упростить порядок обмена документами между участниками уголовного судопроизводства и обеспечит более строгое соблюдение сроков расследования уголовных дел.
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