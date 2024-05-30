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Морозов назвал Эстонию истерично лающей левреткой - РИА Новости, 30.05.2024
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17:40 30.05.2024 (обновлено: 17:59 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/morozov-1949466684.html
Морозов назвал Эстонию истерично лающей левреткой
Морозов назвал Эстонию истерично лающей левреткой - РИА Новости, 30.05.2024
Морозов назвал Эстонию истерично лающей левреткой
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя разрешение Эстонии использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, в своем... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:40
2024-05-30T17:59
эстония
россия
киев
олег морозов
алар карис
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя разрешение Эстонии использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, в своем Telegram-канале сравнил действия Таллина с лаем "истеричной левретки" на "огромного кавказца". Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. "Вот живёт себе маленькая Эстония рядом с огромной и ядерной Россией. Да еще и не все ладно с исторической принадлежностью отдельных географических мест этого, так сказать, государства, которого никогда не было на карте до распада Российской империи. Логика такого соседства диктует: цени добродушие соседа. Налаживай с ним хорошие отношения. Торгуй! Развивай туризм! ...Но нет! Как истеричная левретка лает на огромного кавказца, не понимая, что его пасть больше, чем вся её красота", - написал Морозов. Депутат задался вопросом, возмущались ли бы в Эстонии, если бы Россия "заморозила" парочку эстонских кораблей на Балтике, например, рыболовных, и вернула бы их только в обмен на свои активы. "Но по сути это же одно и то же! Они забирают наши активы. Мы в ответ забираем их. Да что там мелочиться! Пойдёт и обмен русского, временно эстонского, города Нарва на наши активы! Хороший размен, не правда ли?" - написал Морозов.
https://ria.ru/20240527/estoniya-1948621966.html
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эстония, россия, киев, олег морозов, алар карис, госдума рф, санкции в отношении россии
Эстония, Россия, Киев, Олег Морозов, Алар Карис, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Морозов назвал Эстонию истерично лающей левреткой

Морозов сравнил Эстонию и Россию с "истеричной левреткой" и "огромным кавказцем"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя разрешение Эстонии использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, в своем Telegram-канале сравнил действия Таллина с лаем "истеричной левретки" на "огромного кавказца".
Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Эстония стоит на четвереньках перед Западом, заявил депутат Госдумы
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"Вот живёт себе маленькая Эстония рядом с огромной и ядерной Россией. Да еще и не все ладно с исторической принадлежностью отдельных географических мест этого, так сказать, государства, которого никогда не было на карте до распада Российской империи. Логика такого соседства диктует: цени добродушие соседа. Налаживай с ним хорошие отношения. Торгуй! Развивай туризм! ...Но нет! Как истеричная левретка лает на огромного кавказца, не понимая, что его пасть больше, чем вся её красота", - написал Морозов.
Депутат задался вопросом, возмущались ли бы в Эстонии, если бы Россия "заморозила" парочку эстонских кораблей на Балтике, например, рыболовных, и вернула бы их только в обмен на свои активы.
"Но по сути это же одно и то же! Они забирают наши активы. Мы в ответ забираем их. Да что там мелочиться! Пойдёт и обмен русского, временно эстонского, города Нарва на наши активы! Хороший размен, не правда ли?" - написал Морозов.
Здание эстонского парламента в Таллине - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах
7 ноября 2023, 23:24
 
ЭстонияРоссияКиевОлег МорозовАлар КарисГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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