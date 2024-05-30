https://ria.ru/20240530/monitoring-1949514495.html

РПЦ начала мониторинг церковных детских домов

РПЦ начала мониторинг церковных детских домов - РИА Новости, 30.05.2024

РПЦ начала мониторинг церковных детских домов

Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:39

2024-05-30T20:39

2024-05-30T20:39

религия

смоленск

василий рулинский

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начал мониторинг церковных детских домов, сообщил сайт РПЦ. "Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начал мониторинг церковных детских домов, приютов и иных форм проживания при религиозных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – сообщил сайт РПЦ. Руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях Александра Аракелова и пресс-секретарь Василий Рулинский, согласно сообщению сайта, посетили православный детский дом в Смоленске, где проживают 11 детей. Он стал первым в рамках мониторинга церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной. Специалисты Синодального отдела по благотворительности ознакомились с устройством детского дома, встретились с сотрудниками и подопечными учреждения. "В ходе него (мониторинга – ред.) будут изучены условия жизни детей и содержание деятельности организаций, планируется обмен опытом и выявление лучших практик в организации работы учреждений, улучшение качества работы. Также Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности планирует организовать онлайн-курс повышения квалификации для руководителей и сотрудников церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html

смоленск

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смоленск, василий рулинский, русская православная церковь