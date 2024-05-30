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РПЦ начала мониторинг церковных детских домов - РИА Новости, 30.05.2024
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Религия
 
20:39 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/monitoring-1949514495.html
РПЦ начала мониторинг церковных детских домов
РПЦ начала мониторинг церковных детских домов - РИА Новости, 30.05.2024
РПЦ начала мониторинг церковных детских домов
Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:39
2024-05-30T20:39
религия
смоленск
василий рулинский
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начал мониторинг церковных детских домов, сообщил сайт РПЦ. "Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начал мониторинг церковных детских домов, приютов и иных форм проживания при религиозных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – сообщил сайт РПЦ. Руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях Александра Аракелова и пресс-секретарь Василий Рулинский, согласно сообщению сайта, посетили православный детский дом в Смоленске, где проживают 11 детей. Он стал первым в рамках мониторинга церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной. Специалисты Синодального отдела по благотворительности ознакомились с устройством детского дома, встретились с сотрудниками и подопечными учреждения. "В ходе него (мониторинга – ред.) будут изучены условия жизни детей и содержание деятельности организаций, планируется обмен опытом и выявление лучших практик в организации работы учреждений, улучшение качества работы. Также Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности планирует организовать онлайн-курс повышения квалификации для руководителей и сотрудников церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.
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смоленск, василий рулинский, русская православная церковь
Религия, Смоленск, Василий Рулинский, Русская православная церковь
РПЦ начала мониторинг церковных детских домов

РПЦ начала мониторинг церковных детских домов и приютов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в Благовещенском соборе
Верующие в Благовещенском соборе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в Благовещенском соборе . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начал мониторинг церковных детских домов, сообщил сайт РПЦ.
«
"Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начал мониторинг церковных детских домов, приютов и иных форм проживания при религиозных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – сообщил сайт РПЦ.
Руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях Александра Аракелова и пресс-секретарь Василий Рулинский, согласно сообщению сайта, посетили православный детский дом в Смоленске, где проживают 11 детей. Он стал первым в рамках мониторинга церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной. Специалисты Синодального отдела по благотворительности ознакомились с устройством детского дома, встретились с сотрудниками и подопечными учреждения.
«
"В ходе него (мониторинга – ред.) будут изучены условия жизни детей и содержание деятельности организаций, планируется обмен опытом и выявление лучших практик в организации работы учреждений, улучшение качества работы. Также Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности планирует организовать онлайн-курс повышения квалификации для руководителей и сотрудников церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.
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РелигияСмоленскВасилий РулинскийРусская православная церковь
 
 
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