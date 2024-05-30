РПЦ начала мониторинг церковных детских домов
РПЦ начала мониторинг церковных детских домов и приютов
Верующие в Благовещенском соборе . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начал мониторинг церковных детских домов, сообщил сайт РПЦ.
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"Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начал мониторинг церковных детских домов, приютов и иных форм проживания при религиозных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – сообщил сайт РПЦ.
Руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях Александра Аракелова и пресс-секретарь Василий Рулинский, согласно сообщению сайта, посетили православный детский дом в Смоленске, где проживают 11 детей. Он стал первым в рамках мониторинга церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной. Специалисты Синодального отдела по благотворительности ознакомились с устройством детского дома, встретились с сотрудниками и подопечными учреждения.
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"В ходе него (мониторинга – ред.) будут изучены условия жизни детей и содержание деятельности организаций, планируется обмен опытом и выявление лучших практик в организации работы учреждений, улучшение качества работы. Также Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности планирует организовать онлайн-курс повышения квалификации для руководителей и сотрудников церковных социальных учреждений для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.