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В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний - РИА Новости, 30.05.2024
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12:26 30.05.2024 (обновлено: 14:48 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949325929.html
В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний
В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний - РИА Новости, 30.05.2024
В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний
Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, сообщило правительство республики на своем сайте. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:26
2024-05-30T14:48
молдавия
владимир плахотнюк
илан шор
игорь чайка
в мире
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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, сообщило правительство республики на своем сайте. &quot;Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников. &lt;...&gt; Речь идет об ООО &quot;Телесистем ТВ&quot; (&quot;Первый в Молдове&quot;, Accent TV), ООО Archidoc Group (&quot;Оризонт ТВ&quot;) и ООО &quot;Телестар Медиа&quot; (Канал 2 и Канал 3)&quot;, — уточнили в пресс-службе.Как утверждают в кабмине, телекомпании нарушили требование совета дать полную информацию, представив детали только одного банковского счета, при этом имея больше счетов в разных банках."В случае каждого были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе Плахотнюка — Шора (экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. — Прим. ред.)", — добавили в правительстве. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
https://ria.ru/20240527/moldaviya-1948713036.html
https://ria.ru/20240126/spisok-1923692588.html
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молдавия, владимир плахотнюк, илан шор, игорь чайка, в мире
Молдавия, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Игорь Чайка, В мире
В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний

Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, дававших слово оппозиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелекамеры
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, сообщило правительство республики на своем сайте.
«

"Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников. <...> Речь идет об ООО "Телесистем ТВ" ("Первый в Молдове", Accent TV), ООО Archidoc Group ("Оризонт ТВ") и ООО "Телестар Медиа" (Канал 2 и Канал 3)", — уточнили в пресс-службе.

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Как утверждают в кабмине, телекомпании нарушили требование совета дать полную информацию, представив детали только одного банковского счета, при этом имея больше счетов в разных банках.
"В случае каждого были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе Плахотнюка — Шора (экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. — Прим. ред.)", — добавили в правительстве.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен Плахотнюк.
В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
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