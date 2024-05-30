https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949325929.html

В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний

В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний - РИА Новости, 30.05.2024

В Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний

Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, сообщило правительство республики на своем сайте. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:26

2024-05-30T12:26

2024-05-30T14:48

молдавия

владимир плахотнюк

илан шор

игорь чайка

в мире

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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, сообщило правительство республики на своем сайте. "Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников. <...> Речь идет об ООО "Телесистем ТВ" ("Первый в Молдове", Accent TV), ООО Archidoc Group ("Оризонт ТВ") и ООО "Телестар Медиа" (Канал 2 и Канал 3)", — уточнили в пресс-службе.Как утверждают в кабмине, телекомпании нарушили требование совета дать полную информацию, представив детали только одного банковского счета, при этом имея больше счетов в разных банках."В случае каждого были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе Плахотнюка — Шора (экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. — Прим. ред.)", — добавили в правительстве. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.

https://ria.ru/20240527/moldaviya-1948713036.html

https://ria.ru/20240126/spisok-1923692588.html

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молдавия, владимир плахотнюк, илан шор, игорь чайка, в мире