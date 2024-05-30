https://ria.ru/20240530/mitropolit-1949525709.html
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря - РИА Новости, 30.05.2024
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:01
2024-05-30T22:01
2024-05-30T22:03
религия
русская православная церковь
митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря. "С учетом сложившейся ситуации и в связи с прошениями Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона: назначить митрополита Тихона — священноархимандритом Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря города Севастополя", – говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте. Инкерманский пещерный монастырь существовал еще в VIII-IX веках, но опустел после турецкого завоевания Крыма в 1475 году. Он был возрожден Русской церковью в 1852 году, и вторично, после закрытия советской властью – в 1992.
https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Русская православная церковь, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря в Севастополе