https://ria.ru/20240530/mitropolit-1949525709.html

Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря

Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря - РИА Новости, 30.05.2024

Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:01

2024-05-30T22:01

2024-05-30T22:03

религия

русская православная церковь

митрополит тихон (шевкунов)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря. "С учетом сложившейся ситуации и в связи с прошениями Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона: назначить митрополита Тихона — священноархимандритом Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря города Севастополя", – говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте. Инкерманский пещерный монастырь существовал еще в VIII-IX веках, но опустел после турецкого завоевания Крыма в 1475 году. Он был возрожден Русской церковью в 1852 году, и вторично, после закрытия советской властью – в 1992.

https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, митрополит тихон (шевкунов)