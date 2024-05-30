Рейтинг@Mail.ru
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:01 30.05.2024 (обновлено: 22:03 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mitropolit-1949525709.html
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря - РИА Новости, 30.05.2024
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:01
2024-05-30T22:03
религия
русская православная церковь
митрополит тихон (шевкунов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13231a761121ab3edfa1670efb60ae70.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря. "С учетом сложившейся ситуации и в связи с прошениями Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона: назначить митрополита Тихона — священноархимандритом Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря города Севастополя", – говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте. Инкерманский пещерный монастырь существовал еще в VIII-IX веках, но опустел после турецкого завоевания Крыма в 1475 году. Он был возрожден Русской церковью в 1852 году, и вторично, после закрытия советской властью – в 1992.
https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162882_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7670ebf19a3c0a6715c6681e072b0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Русская православная церковь, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря

Митрополита Тихона назначили настоятелем Инкерманского монастыря в Севастополе

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) настоятелем Инкерманского монастыря.
«
"С учетом сложившейся ситуации и в связи с прошениями Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона: назначить митрополита Тихона — священноархимандритом Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря города Севастополя", – говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ, опубликованных на ее сайте.
Инкерманский пещерный монастырь существовал еще в VIII-IX веках, но опустел после турецкого завоевания Крыма в 1475 году. Он был возрожден Русской церковью в 1852 году, и вторично, после закрытия советской властью – в 1992.
Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
11 октября 2023, 19:44
 
РелигияРусская православная церковьМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала