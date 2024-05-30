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Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов - РИА Новости, 30.05.2024
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18:07 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949476003.html
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов - РИА Новости, 30.05.2024
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов
Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:07
2024-05-30T18:07
общество
белгородская область
краснодарский край
россия
михаил мишустин
антон силуанов
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка Оренбургской и Белгородской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. "В помощи сейчас наиболее нуждаются Оренбургская и Белгородская области. Мы выделим свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей. Это позволит почти 22,5 тысячам отдохнуть и набраться сил. Забота о детях - всегда в приоритете работы правительства", – сказал Мишустин. Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
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общество, белгородская область, краснодарский край, россия, михаил мишустин, антон силуанов, наводнения в россии — 2024
Общество, Белгородская область, Краснодарский край, Россия, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Наводнения в России — 2024
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов

Более 1,1 млрд руб выделят на путевки детям из пострадавших от паводков регионов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПоследствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области
Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка Оренбургской и Белгородской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
«
"В помощи сейчас наиболее нуждаются Оренбургская и Белгородская области. Мы выделим свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей. Это позволит почти 22,5 тысячам отдохнуть и набраться сил. Забота о детях - всегда в приоритете работы правительства", – сказал Мишустин.
Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.
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