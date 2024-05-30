https://ria.ru/20240530/mishustin-1949476003.html

Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов

Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов - РИА Новости, 30.05.2024

Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов

Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:07

2024-05-30T18:07

2024-05-30T18:07

общество

белгородская область

краснодарский край

россия

михаил мишустин

антон силуанов

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка Оренбургской и Белгородской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. "В помощи сейчас наиболее нуждаются Оренбургская и Белгородская области. Мы выделим свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей. Это позволит почти 22,5 тысячам отдохнуть и набраться сил. Забота о детях - всегда в приоритете работы правительства", – сказал Мишустин. Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, краснодарский край, россия, михаил мишустин, антон силуанов, наводнения в россии — 2024