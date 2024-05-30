https://ria.ru/20240530/mishustin-1949476003.html
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов - РИА Новости, 30.05.2024
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов
Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:07
2024-05-30T18:07
2024-05-30T18:07
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михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из пострадавших от паводка Оренбургской и Белгородской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. "В помощи сейчас наиболее нуждаются Оренбургская и Белгородская области. Мы выделим свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей. Это позволит почти 22,5 тысячам отдохнуть и набраться сил. Забота о детях - всегда в приоритете работы правительства", – сказал Мишустин. Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, белгородская область, краснодарский край, россия, михаил мишустин, антон силуанов, наводнения в россии — 2024
Общество, Белгородская область, Краснодарский край, Россия, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Наводнения в России — 2024
Мишустин рассказал о помощи детям из пострадавших от паводка регионов
Более 1,1 млрд руб выделят на путевки детям из пострадавших от паводков регионов