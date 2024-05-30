https://ria.ru/20240530/mishustin-1949473968.html

Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек

Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек - РИА Новости, 30.05.2024

Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек

Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:03

2024-05-30T18:03

2024-05-30T18:04

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михаил мишустин

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, охватят около 540 тысяч человек, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Направим ресурсы на выплату увеличенного с 1 марта текущего года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, что даст возможность охватить около 540 тысяч человек", - отметил Мишустин на заседании Правительства РФ. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство направит более 8 миллиардов рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам в населённых пунктах, где живёт менее 100 тысяч человек. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что допвыплаты за классное руководство в небольших населенных пунктах начнутся уже в апреле, в том числе с учетом компенсации за март.

https://ria.ru/20240530/putin-1949370983.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование