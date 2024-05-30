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Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек - РИА Новости, 30.05.2024
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18:03 30.05.2024 (обновлено: 18:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949473968.html
Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек
Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек - РИА Новости, 30.05.2024
Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек
Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:03
2024-05-30T18:04
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, охватят около 540 тысяч человек, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Направим ресурсы на выплату увеличенного с 1 марта текущего года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, что даст возможность охватить около 540 тысяч человек", - отметил Мишустин на заседании Правительства РФ. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство направит более 8 миллиардов рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам в населённых пунктах, где живёт менее 100 тысяч человек. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что допвыплаты за классное руководство в небольших населенных пунктах начнутся уже в апреле, в том числе с учетом компенсации за март.
https://ria.ru/20240530/putin-1949370983.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек

Мишустин: допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, охватят около 540 тысяч человек, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Направим ресурсы на выплату увеличенного с 1 марта текущего года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, что даст возможность охватить около 540 тысяч человек", - отметил Мишустин на заседании Правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Вчера, 14:10
Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство направит более 8 миллиардов рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам в населённых пунктах, где живёт менее 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что допвыплаты за классное руководство в небольших населенных пунктах начнутся уже в апреле, в том числе с учетом компенсации за март.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей
14 марта, 18:04
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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