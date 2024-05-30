https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html

Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики

Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики - РИА Новости, 30.05.2024

Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики

Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:15

2024-05-30T17:15

2024-05-30T18:05

экономика

россия

михаил мишустин

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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Москва, 30 мая - РИА Новости. Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин."В начале этого года российская экономика продолжает динамично развиваться. По предварительной оценке Росстата, ВВП за I квартал 2024 года вырос на 5,4%. Есть уже информация по динамике промышленного производства за январь-апрель - 5,2%. Такой настрой очень важно поддержать - кстати, несмотря на высокую базу прошлого года. Сохраняются темпы роста", - сказал Мишустин в ходе совещания с правительством.Он добавил, что необходимо сформировать и направить дополнительные ресурсы для дальнейшего социально-экономического развития страны: на поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение поликлиник и больниц, строительство детских садов и школ, модернизацию колледжей и вузов, продление материнского капитала, реализацию перспективных промышленных проектов, укрепление технологического суверенитета."Важным условием реализации этих и других мер является выстраивание более справедливой налоговой системы. Вся необходимая подготовительная работа была проведена", - сказал премьер.

https://ria.ru/20240530/gosprogrammy-1949447512.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)