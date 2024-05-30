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Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики - РИА Новости, 30.05.2024
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17:15 30.05.2024 (обновлено: 18:05 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html
Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики
Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики - РИА Новости, 30.05.2024
Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики
Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:15
2024-05-30T18:05
экономика
россия
михаил мишустин
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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Москва, 30 мая - РИА Новости. Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин."В начале этого года российская экономика продолжает динамично развиваться. По предварительной оценке Росстата, ВВП за I квартал 2024 года вырос на 5,4%. Есть уже информация по динамике промышленного производства за январь-апрель - 5,2%. Такой настрой очень важно поддержать - кстати, несмотря на высокую базу прошлого года. Сохраняются темпы роста", - сказал Мишустин в ходе совещания с правительством.Он добавил, что необходимо сформировать и направить дополнительные ресурсы для дальнейшего социально-экономического развития страны: на поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение поликлиник и больниц, строительство детских садов и школ, модернизацию колледжей и вузов, продление материнского капитала, реализацию перспективных промышленных проектов, укрепление технологического суверенитета."Важным условием реализации этих и других мер является выстраивание более справедливой налоговой системы. Вся необходимая подготовительная работа была проведена", - сказал премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики

Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики и промышленности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Москва, 30 мая - РИА Новости. Настрой по темпам роста экономики и промышленности РФ важно поддержать, несмотря на высокую базу прошлого года, заявил премьер России Михаил Мишустин.
«
"В начале этого года российская экономика продолжает динамично развиваться. По предварительной оценке Росстата, ВВП за I квартал 2024 года вырос на 5,4%. Есть уже информация по динамике промышленного производства за январь-апрель - 5,2%. Такой настрой очень важно поддержать - кстати, несмотря на высокую базу прошлого года. Сохраняются темпы роста", - сказал Мишустин в ходе совещания с правительством.
Он добавил, что необходимо сформировать и направить дополнительные ресурсы для дальнейшего социально-экономического развития страны: на поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение поликлиник и больниц, строительство детских садов и школ, модернизацию колледжей и вузов, продление материнского капитала, реализацию перспективных промышленных проектов, укрепление технологического суверенитета.
"Важным условием реализации этих и других мер является выстраивание более справедливой налоговой системы. Вся необходимая подготовительная работа была проведена", - сказал премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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