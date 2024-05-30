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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем - РИА Новости, 30.05.2024
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем
Российские средства ПВО около 08.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:37
2024-05-30T10:37
2024-05-30T10:37
краснодарский край
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 08.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого мая 2024 года около 8.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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краснодарский край, россия, происшествия
Краснодарский край, Россия, Происшествия
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем
Минобороны: сбит еще один украинский БПЛА над территорией Краснодарского края