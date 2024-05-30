https://ria.ru/20240530/minenergo-1949534371.html

Минэнерго поставило задачу по газификации Запорожской и Херсонской областей

Минэнерго поставило задачу по газификации Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 30.05.2024

Минэнерго поставило задачу по газификации Запорожской и Херсонской областей

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак провел совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T23:46

2024-05-30T23:46

2024-05-30T23:46

экономика

херсонская область

россия

мелитополь

евгений грабчак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

черноморнефтегаз

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак провел совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса Запорожской и Херсонской областей, поставив задачу довести их газификацию до среднероссийского уровня, сообщает Минэнерго. "Поставлена задача выйти на уровень среднероссийских показателей по газификации в Запорожской и Херсонской областях. Евгений Грабчак в рамках рабочей поездки в Мелитополь провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. "Замминистра отметил, что ООО "Черноморнефтегаз" станет единым оператором по газу и возьмёт на себя ответственность по догазификации регионов", - добавляется в нем. Помимо газификации также обсудили реализацию мероприятий 2023 года и планируемую работу в 2024 году по восстановлению объектов распределительной сети, формирование аварийного резерва в рамках программы социально-экономического развития. "Сформированы программы по повышению защищённости энергообъектов для повышения устойчивости и надёжности работы электросетевого комплекса", - отметил Грабчак.

https://ria.ru/20231227/gazifikatsiya-1918339393.html

https://ria.ru/20240220/novak-1928479549.html

херсонская область

россия

мелитополь

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экономика, херсонская область , россия, мелитополь, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), черноморнефтегаз