Минэнерго поставило задачу по газификации Запорожской и Херсонской областей
Минэнерго РФ поставило задачу по газификации Запорожской и Херсонской областей
© Фото : пресс-служба Минэнерго РФЗамминистра энергетики РФ Евгений Грабчак
© Фото : пресс-служба Минэнерго РФ
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак провел совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса Запорожской и Херсонской областей, поставив задачу довести их газификацию до среднероссийского уровня, сообщает Минэнерго.
"Поставлена задача выйти на уровень среднероссийских показателей по газификации в Запорожской и Херсонской областях. Евгений Грабчак в рамках рабочей поездки в Мелитополь провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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"Замминистра отметил, что ООО "Черноморнефтегаз" станет единым оператором по газу и возьмёт на себя ответственность по догазификации регионов", - добавляется в нем.
Помимо газификации также обсудили реализацию мероприятий 2023 года и планируемую работу в 2024 году по восстановлению объектов распределительной сети, формирование аварийного резерва в рамках программы социально-экономического развития.
"Сформированы программы по повышению защищённости энергообъектов для повышения устойчивости и надёжности работы электросетевого комплекса", - отметил Грабчак.
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