https://ria.ru/20240530/mikhaylov-1949257573.html

В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова

В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова - РИА Новости, 30.05.2024

В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова

Народный артист России Александр Михайлов попал в городскую больницу Читы, в Забайкалье актер приехал на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, сообщает... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:30

2024-05-30T05:30

2024-05-30T06:03

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александр михайлов (генерал-майор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов попал в городскую больницу Читы, в Забайкалье актер приехал на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, сообщает правительство края."Александр Яковлевич Михайлов находится в первой городской больнице города Читы, получает всю необходимую медицинскую помощь. Министерство культуры Забайкальского края находится с ним и его родными в постоянном контакте, и пока он настроен участвовать во всех мероприятиях, в которых планировал. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, однако, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля, уверены, что сейчас во главу угла поставлено его здоровье и максимально бережное к нему отношение", — говорится в тексте. В Telegram-канале фестиваля также указывается, что "председателя ЗМКФ Александра Михайлова 29 мая госпитализировали в 1-ю городскую больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию".Как уточнили в правительстве края, окончательное решение об участии артиста в кинофестивале примут позже на основании мнения врачей.Александр Михайлов является уроженцем Читинской области.Забайкальский Международный кинофестиваль ежегодно проводится в Чите. Это первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле, совершенствующий ее культуру, сохраняющий традиции и этнографические особенности Забайкалья.

https://ria.ru/20231113/mitta-1909030626.html

https://ria.ru/20230919/lyubshin-1897216566.html

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чита, россия, забайкальский край, александр михайлов (генерал-майор)