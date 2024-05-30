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В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:30 30.05.2024 (обновлено: 06:03 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mikhaylov-1949257573.html
В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова
В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова - РИА Новости, 30.05.2024
В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова
Народный артист России Александр Михайлов попал в городскую больницу Читы, в Забайкалье актер приехал на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, сообщает... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:30
2024-05-30T06:03
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов попал в городскую больницу Читы, в Забайкалье актер приехал на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, сообщает правительство края."Александр Яковлевич Михайлов находится в первой городской больнице города Читы, получает всю необходимую медицинскую помощь. Министерство культуры Забайкальского края находится с ним и его родными в постоянном контакте, и пока он настроен участвовать во всех мероприятиях, в которых планировал. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, однако, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля, уверены, что сейчас во главу угла поставлено его здоровье и максимально бережное к нему отношение", — говорится в тексте. В Telegram-канале фестиваля также указывается, что "председателя ЗМКФ Александра Михайлова 29 мая госпитализировали в 1-ю городскую больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию".Как уточнили в правительстве края, окончательное решение об участии артиста в кинофестивале примут позже на основании мнения врачей.Александр Михайлов является уроженцем Читинской области.Забайкальский Международный кинофестиваль ежегодно проводится в Чите. Это первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле, совершенствующий ее культуру, сохраняющий традиции и этнографические особенности Забайкалья.
https://ria.ru/20231113/mitta-1909030626.html
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чита, россия, забайкальский край, александр михайлов (генерал-майор)
Культура, Чита, Россия, Забайкальский край, Александр Михайлов (генерал-майор)
В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова

В Чите госпитализировали народного артиста России Александра Михайлова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Александр Михайлов
Народный артист РСФСР Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Народный артист РСФСР Александр Михайлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая - РИА Новости. Народный артист России Александр Михайлов попал в городскую больницу Читы, в Забайкалье актер приехал на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, сообщает правительство края.
"Александр Яковлевич Михайлов находится в первой городской больнице города Читы, получает всю необходимую медицинскую помощь. Министерство культуры Забайкальского края находится с ним и его родными в постоянном контакте, и пока он настроен участвовать во всех мероприятиях, в которых планировал. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, однако, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля, уверены, что сейчас во главу угла поставлено его здоровье и максимально бережное к нему отношение", — говорится в тексте.
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В Telegram-канале фестиваля также указывается, что "председателя ЗМКФ Александра Михайлова 29 мая госпитализировали в 1-ю городскую больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию".
Как уточнили в правительстве края, окончательное решение об участии артиста в кинофестивале примут позже на основании мнения врачей.
Александр Михайлов является уроженцем Читинской области.
Забайкальский Международный кинофестиваль ежегодно проводится в Чите. Это первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле, совершенствующий ее культуру, сохраняющий традиции и этнографические особенности Забайкалья.
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