Рейтинг@Mail.ru
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 30.05.2024 (обновлено: 21:46 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mid-1949516105.html
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению - РИА Новости, 30.05.2024
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов проинформировал родственников удерживаемых ХАМАС россиян об усилиях российской дипломатии по их освобождению, заявили в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:51
2024-05-30T21:46
в мире
россия
ближний восток
михаил богданов
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов проинформировал родственников удерживаемых ХАМАС россиян об усилиях российской дипломатии по их освобождению, заявили в министерстве. "Михаил Леонидович Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Богданов в ходе встречи подчеркнул, что этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично поднимается ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также в столицах ряда стран региона, отметили в министерстве. "Такая комплексная работа будет продолжена со всеми вовлеченными сторонами в интересах безусловного и безотлагательного вызволения российских граждан, удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20240529/khamas-1949157848.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, михаил богданов, хамас
В мире, Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, ХАМАС
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению

МИД сообщил родственникам плененных ХАМАС россиян об усилиях по их освобождению

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов проинформировал родственников удерживаемых ХАМАС россиян об усилиях российской дипломатии по их освобождению, заявили в министерстве.
«
"Михаил Леонидович Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Богданов в ходе встречи подчеркнул, что этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично поднимается ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также в столицах ряда стран региона, отметили в министерстве.
"Такая комплексная работа будет продолжена со всеми вовлеченными сторонами в интересах безусловного и безотлагательного вызволения российских граждан, удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа", - добавили в МИД.
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
В российском посольстве прокомментировали видео с заложником ХАМАС
29 мая, 15:50
 
В миреРоссияБлижний ВостокМихаил БогдановХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала