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Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению - РИА Новости, 30.05.2024
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов проинформировал родственников удерживаемых ХАМАС россиян об усилиях российской дипломатии по их освобождению, заявили в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:51
2024-05-30T20:51
2024-05-30T21:46
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов проинформировал родственников удерживаемых ХАМАС россиян об усилиях российской дипломатии по их освобождению, заявили в министерстве. "Михаил Леонидович Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Богданов в ходе встречи подчеркнул, что этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично поднимается ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также в столицах ряда стран региона, отметили в министерстве. "Такая комплексная работа будет продолжена со всеми вовлеченными сторонами в интересах безусловного и безотлагательного вызволения российских граждан, удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа", - добавили в МИД.
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в мире, россия, ближний восток, михаил богданов, хамас
В мире, Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, ХАМАС
Родным удерживаемых ХАМАС россиян рассказали об усилиях по их освобождению
МИД сообщил родственникам плененных ХАМАС россиян об усилиях по их освобождению