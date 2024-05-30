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В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно - РИА Новости, 30.05.2024
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16:06 30.05.2024 (обновлено: 16:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html
В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно
В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно - РИА Новости, 30.05.2024
В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно
Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно является попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия, на Западе стараются приложить все... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:06
2024-05-30T16:08
экономика
россия
москва
белоруссия
мария захарова
валдис домбровскис
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно является попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия, на Западе стараются приложить все усилия, чтобы лишить Москву статуса надежного поставщика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. "Мы с их точки зрения не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов. "Когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад", - отметила Захарова. Она напомнила, что тогда Запад заявлял о необходимости накормить нуждающиеся страны и требовал реализации "различных зерновых сделок". "Западные страны обязаны ответить перед народами стран различных континентов, когда они говорили правду - тогда, когда они призывали накормить беднейшие страны и нуждающиеся регионы, ...или они говорят правду сейчас, когда все свои усилия стараются кинуть на то, чтобы не дать российскому зерну стать и продолжать быть надежным товаром, а нашей стране - надежным поставщиком продуктов питания и продовольствия во всем мире", - заявила Захарова. По её словам, Запад врал два года назад, когда мотивировал заботой о нуждающихся требования соблюдать договоренности по сельхозэкспорту. "Им дела не было ни до какой мировой продовольственной безопасности. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, которые занимались перепродажей, и на этой марже делали колоссальные состояния", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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экономика, россия, москва, белоруссия, мария захарова, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, Белоруссия, Мария Захарова, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно

Захарова назвала введение ЕС пошлин на зерно попыткой вытеснить Россию с рынка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно является попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия, на Западе стараются приложить все усилия, чтобы лишить Москву статуса надежного поставщика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля.
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"Мы с их точки зрения не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов.
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"Когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад", - отметила Захарова.
Она напомнила, что тогда Запад заявлял о необходимости накормить нуждающиеся страны и требовал реализации "различных зерновых сделок".
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По её словам, Запад врал два года назад, когда мотивировал заботой о нуждающихся требования соблюдать договоренности по сельхозэкспорту.
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"Им дела не было ни до какой мировой продовольственной безопасности. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, которые занимались перепродажей, и на этой марже делали колоссальные состояния", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
 
ЭкономикаРоссияМоскваБелоруссияМария ЗахароваВалдис ДомбровскисЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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