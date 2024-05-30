https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html

В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно

В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно - РИА Новости, 30.05.2024

В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно

Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно является попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия, на Западе стараются приложить все... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:06

2024-05-30T16:06

2024-05-30T16:08

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россия

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белоруссия

мария захарова

валдис домбровскис

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно является попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия, на Западе стараются приложить все усилия, чтобы лишить Москву статуса надежного поставщика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. "Мы с их точки зрения не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов. "Когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад", - отметила Захарова. Она напомнила, что тогда Запад заявлял о необходимости накормить нуждающиеся страны и требовал реализации "различных зерновых сделок". "Западные страны обязаны ответить перед народами стран различных континентов, когда они говорили правду - тогда, когда они призывали накормить беднейшие страны и нуждающиеся регионы, ...или они говорят правду сейчас, когда все свои усилия стараются кинуть на то, чтобы не дать российскому зерну стать и продолжать быть надежным товаром, а нашей стране - надежным поставщиком продуктов питания и продовольствия во всем мире", - заявила Захарова. По её словам, Запад врал два года назад, когда мотивировал заботой о нуждающихся требования соблюдать договоренности по сельхозэкспорту. "Им дела не было ни до какой мировой продовольственной безопасности. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, которые занимались перепродажей, и на этой марже делали колоссальные состояния", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949357253.html

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экономика, россия, москва, белоруссия, мария захарова, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии