https://ria.ru/20240530/mid-1949396102.html

МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая

МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая - РИА Новости, 30.05.2024

МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая

Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле России и Китая как вмешательство в торговые отношения суверенных стран, заявила официальный... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:14

2024-05-30T15:14

2024-05-30T15:14

россия

китай

москва

мария захарова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле России и Китая как вмешательство в торговые отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств. Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление американского чиновника о том, что в Вашингтоне обсуждают дополнительные санкции, чтобы препятствовать торговле РФ и Китая "угрожающими" нацбезопасности США категориями. Она добавила, что никакие угрозы США ввести против России санкции не заставят Москву отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, включая Китай. "Мы категорически не приемлем попыток искусственного политизированного вмешательства в механизмы функционирования мировых энергорынков. Мы решительно осуждаем такие политически мотивированные меры как установление ценовых потолков, введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу нефти и другого сырья, попытки создания "картелей покупателей", - подчеркнула Захарова. По её словам, подобные практики нарушают сложившиеся механизмы энергетического сотрудничества между странами, а также приводят к мировому росту цен.

https://ria.ru/20240530/kitay-1949320487.html

https://ria.ru/20240407/torgovlya-1938338018.html

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китай

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россия, китай, москва, мария захарова