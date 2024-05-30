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МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая - РИА Новости, 30.05.2024
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15:14 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/mid-1949396102.html
МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая
МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая - РИА Новости, 30.05.2024
МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая
Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле России и Китая как вмешательство в торговые отношения суверенных стран, заявила официальный... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:14
2024-05-30T15:14
россия
китай
москва
мария захарова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле России и Китая как вмешательство в торговые отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств. Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление американского чиновника о том, что в Вашингтоне обсуждают дополнительные санкции, чтобы препятствовать торговле РФ и Китая "угрожающими" нацбезопасности США категориями. Она добавила, что никакие угрозы США ввести против России санкции не заставят Москву отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, включая Китай. "Мы категорически не приемлем попыток искусственного политизированного вмешательства в механизмы функционирования мировых энергорынков. Мы решительно осуждаем такие политически мотивированные меры как установление ценовых потолков, введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу нефти и другого сырья, попытки создания "картелей покупателей", - подчеркнула Захарова. По её словам, подобные практики нарушают сложившиеся механизмы энергетического сотрудничества между странами, а также приводят к мировому росту цен.
https://ria.ru/20240530/kitay-1949320487.html
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россия, китай, москва, мария захарова
Россия, Китай, Москва, Мария Захарова
МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая

Захарова назвала планы США помешать торговле РФ и КНР нарушением суверенитета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле России и Китая как вмешательство в торговые отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств. Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление американского чиновника о том, что в Вашингтоне обсуждают дополнительные санкции, чтобы препятствовать торговле РФ и Китая "угрожающими" нацбезопасности США категориями.
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Она добавила, что никакие угрозы США ввести против России санкции не заставят Москву отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, включая Китай.
"Мы категорически не приемлем попыток искусственного политизированного вмешательства в механизмы функционирования мировых энергорынков. Мы решительно осуждаем такие политически мотивированные меры как установление ценовых потолков, введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу нефти и другого сырья, попытки создания "картелей покупателей", - подчеркнула Захарова.
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По её словам, подобные практики нарушают сложившиеся механизмы энергетического сотрудничества между странами, а также приводят к мировому росту цен.
 
РоссияКитайМоскваМария Захарова
 
 
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