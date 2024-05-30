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МИД Таиланда прокомментировал намерение вступить в БРИКС - РИА Новости, 30.05.2024
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14:50 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/mid-1949387823.html
МИД Таиланда прокомментировал намерение вступить в БРИКС
МИД Таиланда прокомментировал намерение вступить в БРИКС - РИА Новости, 30.05.2024
МИД Таиланда прокомментировал намерение вступить в БРИКС
Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:50
2024-05-30T14:50
таиланд
бангкок
юго-восточная азия
брикс
в мире
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БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах глобального мира, стабильности и процветания, заявил в четверг на брифинге для СМИ в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. Глава департамента информации МИД Таиланда ответил на вопрос журналистов о том, что движет Таиландом в его желании вступить в БРИКС. "БРИКС – это объединение стран с быстро развивающимися экономиками, также обладающих значительными природными ресурсами и имеющих влияние в мировой политике и экономике как сейчас, так и в будущем. Это объединение также является голосом развивающихся стран мира в мировой политике", - отметил он. "Для Таиланда членство в БРИКС означает присоединение к сообществу, выражающему интересы Глобального Юга, значение которого в мире постоянно возрастает", - сказал Пхалангкун, напомнив, что кабинет министров страны уже принял 28 мая этого года решение направить в БРИКС заявление о намерении вступить в организацию. "Для нас также важно, что, вступив в организацию, Таиланд сможет пользоваться (политическим – ред.) ресурсом БРИКС, как страна, поддерживающая дружественные отношения со всеми в мире и стремящаяся к развитию и росту международного сотрудничества во всех областях и во всех форматах в общих интересах всех стран и народов. Как член БРИКС Таиланд сможет стать важным связующим звеном в отношениях БРИКС с другими странами", - добавил он. "Еще один фактор – мы думаем, что Таиланд, став членом БРИКС, способен укрепить позиции БРИКС в регионе (Юго-Восточной Азии – ред.), так сказать, географическое представительство БРИКС", - отметил официальный представитель МИД Таиланда. Он подчеркнул, что существуют еще и взаимно полезные стратегические аспекты вступления Таиланда в БРИКС, в том числе тот факт, что Таиланд, поддерживающий дружественные отношения и со странами Запада, "сможет стать неким связующим звеном, хорошим "мостом" для стран БРИКС в их отношениях с западными странами", действующим в интересах достижения глобального мира, стабильности и процветания, равно как и то, что членство Таиланда сможет больше сблизить геополитические позиции стран БРИКС и взгляды Таиланда на геополитические вопросы.
https://ria.ru/20240102/briks-1919487067.html
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таиланд, бангкок, юго-восточная азия, брикс, в мире
Таиланд, Бангкок, Юго-Восточная Азия, БРИКС, В мире
МИД Таиланда прокомментировал намерение вступить в БРИКС

МИД Таиланда: вступление в БРИКС означает присоединение к голосу Глобального Юга

© РИА Новости / Евгений Беленький | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства РФ в Пхукете
Здание генерального консульства РФ в Пхукете - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Беленький
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Здание генерального консульства РФ в Пхукете. Архивное фото
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БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах глобального мира, стабильности и процветания, заявил в четверг на брифинге для СМИ в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
Глава департамента информации МИД Таиланда ответил на вопрос журналистов о том, что движет Таиландом в его желании вступить в БРИКС.
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"БРИКС – это объединение стран с быстро развивающимися экономиками, также обладающих значительными природными ресурсами и имеющих влияние в мировой политике и экономике как сейчас, так и в будущем. Это объединение также является голосом развивающихся стран мира в мировой политике", - отметил он.
"Для Таиланда членство в БРИКС означает присоединение к сообществу, выражающему интересы Глобального Юга, значение которого в мире постоянно возрастает", - сказал Пхалангкун, напомнив, что кабинет министров страны уже принял 28 мая этого года решение направить в БРИКС заявление о намерении вступить в организацию.
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"Для нас также важно, что, вступив в организацию, Таиланд сможет пользоваться (политическим – ред.) ресурсом БРИКС, как страна, поддерживающая дружественные отношения со всеми в мире и стремящаяся к развитию и росту международного сотрудничества во всех областях и во всех форматах в общих интересах всех стран и народов. Как член БРИКС Таиланд сможет стать важным связующим звеном в отношениях БРИКС с другими странами", - добавил он.
"Еще один фактор – мы думаем, что Таиланд, став членом БРИКС, способен укрепить позиции БРИКС в регионе (Юго-Восточной Азии – ред.), так сказать, географическое представительство БРИКС", - отметил официальный представитель МИД Таиланда.
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Он подчеркнул, что существуют еще и взаимно полезные стратегические аспекты вступления Таиланда в БРИКС, в том числе тот факт, что Таиланд, поддерживающий дружественные отношения и со странами Запада, "сможет стать неким связующим звеном, хорошим "мостом" для стран БРИКС в их отношениях с западными странами", действующим в интересах достижения глобального мира, стабильности и процветания, равно как и то, что членство Таиланда сможет больше сблизить геополитические позиции стран БРИКС и взгляды Таиланда на геополитические вопросы.
 
ТаиландБангкокЮго-Восточная АзияБРИКСВ мире
 
 
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