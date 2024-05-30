https://ria.ru/20240530/mid-1949385655.html
В МИД рассказали о работе над ответом на запрет ЕС вещания четырех СМИ
В МИД рассказали о работе над ответом на запрет ЕС вещания четырех СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В МИД рассказали о работе над ответом на запрет ЕС вещания четырех СМИ
Работа над ответом Москвы на запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ в ЕС находится на завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:45
2024-05-30T14:45
2024-05-30T15:00
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евросоюз
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Работа над ответом Москвы на запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ в ЕС находится на завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Работа находится на завершающей стадии, мы подготовили наши предложения, которые, я думаю, что вот буквально в ближайшие дни пройдут согласования межведомственные, и дальше мы уже вас ознакомим с результатом", - сказала она на брифинге в Москве.Совет ЕС 17 мая выпустил заявление, согласно которому Евросоюз запретил четырем СМИ, в том числе РИА Новости, вести на своей территории любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием.
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москва, россия, евросоюз, мария захарова, санкции в отношении россии
Москва, Россия, Евросоюз, Мария Захарова, Санкции в отношении России
В МИД рассказали о работе над ответом на запрет ЕС вещания четырех СМИ
МИД: ответ на запрет вещания 4 российских СМИ находится на завершающем этапе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Работа над ответом Москвы на запрет Евросоюза на вещание четырех российских СМИ в ЕС находится на завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа находится на завершающей стадии, мы подготовили наши предложения, которые, я думаю, что вот буквально в ближайшие дни пройдут согласования межведомственные, и дальше мы уже вас ознакомим с результатом", - сказала она на брифинге в Москве.
Совет ЕС 17 мая выпустил заявление, согласно которому Евросоюз запретил четырем СМИ, в том числе РИА Новости, вести на своей территории любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием.