https://ria.ru/20240530/mid-1949355991.html
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов - РИА Новости, 30.05.2024
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов
РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:31
2024-05-30T13:31
2024-05-30T13:47
варшава
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства. "Это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html
варшава
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
варшава, польша, россия
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов
МИД: Польша вручила ноту об ограничении перемещения российских дипломатов
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске
, Кракове
и Познани
выехать за пределы воеводств.
Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.
"Это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.