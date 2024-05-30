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Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов - РИА Новости, 30.05.2024
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13:31 30.05.2024 (обновлено: 13:47 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/mid-1949355991.html
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов - РИА Новости, 30.05.2024
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов
РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:31
2024-05-30T13:47
варшава
польша
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства. "Это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html
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варшава, польша, россия
Варшава, Польша, Россия
Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов

МИД: Польша вручила ноту об ограничении перемещения российских дипломатов

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.
Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.
"Это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.
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