https://ria.ru/20240530/mid-1949355991.html

Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов

Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов - РИА Новости, 30.05.2024

Посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов

РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:31

2024-05-30T13:31

2024-05-30T13:47

варшава

польша

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства. "Это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html

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польша

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варшава, польша, россия