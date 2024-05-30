Россия продолжит работу по привлечению виновных в преступлениях на Украине
МИД: Россия продолжит работу по привлечению преступников киевского режима
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Украине, нужно, чтобы все военные преступники осознавали, что они не смогут уйти от наказания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С денацификацией неразрывно связан вопрос привлечения преступников к уголовной ответственности. Если мы говорим о сегодняшней Украине, то этот процесс уже идёт", - сказала Захарова в видеообращении к форсайт-форуму "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он напомнила, что Следственный комитет России с 2014 фиксирует и расследует противоправные действия Киева, на начало марта 2024 года уже возбудил 4,5 тысячи уголовных дел по таким преступлениям, как геноцид, терроризм, насилие по отношению к гражданским, применение запрещенного вооружения и убийства.
"Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", - подчеркнула Захарова.
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