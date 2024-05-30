https://ria.ru/20240530/mid-1949326139.html

Россия продолжит работу по привлечению виновных в преступлениях на Украине

Россия продолжит работу по привлечению виновных в преступлениях на Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Россия продолжит работу по привлечению виновных в преступлениях на Украине

Россия продолжит работу по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Украине, нужно, чтобы все военные преступники осознавали, что они не смогут РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:27

2024-05-30T12:27

2024-05-30T12:27

россия

украина

киев

мария захарова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Украине, нужно, чтобы все военные преступники осознавали, что они не смогут уйти от наказания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С денацификацией неразрывно связан вопрос привлечения преступников к уголовной ответственности. Если мы говорим о сегодняшней Украине, то этот процесс уже идёт", - сказала Захарова в видеообращении к форсайт-форуму "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он напомнила, что Следственный комитет России с 2014 фиксирует и расследует противоправные действия Киева, на начало марта 2024 года уже возбудил 4,5 тысячи уголовных дел по таким преступлениям, как геноцид, терроризм, насилие по отношению к гражданским, применение запрещенного вооружения и убийства. "Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947162695.html

https://ria.ru/20231104/prestupniki-1907487519.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, мария захарова