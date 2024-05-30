https://ria.ru/20240530/mid-1949279834.html

Россия рассчитывает, что талибы выполнят свои обещания, заявил МИД

Россия рассчитывает, что талибы выполнят свои обещания, заявил МИД - РИА Новости, 30.05.2024

Россия рассчитывает, что талибы выполнят свои обещания, заявил МИД

Москва рассчитывает, что талибы (под санкциями ООН за террористическую деятельность) выполнят свои обещания по формированию инклюзивного правительства, но не... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:53

2024-05-30T09:53

2024-05-30T10:09

россия

афганистан

оон

андрей руденко

сергей лавров

талибан

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что талибы (под санкциями ООН за террористическую деятельность) выполнят свои обещания по формированию инклюзивного правительства, но не увязывает это со своей политикой в отношении Афганистана, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия собирается исключить движение "Талибан"* из списка террористический организаций."Вся наша линия в отношении Афганистана остается без изменений. То предложение, о котором вы говорите, об исключении движения талибов из списков террористических организаций, оно направлено на то, чтобы создать условия для большего вовлечения этого движения в мировое общение. Это также необходимо для того, чтобы укреплять контакты с ними в различных областях, в том числе, в торгово-экономических, без оглядки на какие-то ограничения, которые были введены совершенно в другой ситуации. Движение талибов - это реальность на земле, и мы ее должны учитывать", - сказал Руденко."Мы ничего не увязываем. Мы рассчитываем, что движение талибов выполнит все свои обещания, которые ранее они публично давали международному сообществу. Но мы ни в коем случае не делаем это каким-то условием, и не увязываем это с их активностью, с их политикой, в том числе, на российском направлении", - сказал Руденко."Все это существует, все это остается, но мы это не увязываем с тем, что сейчас происходит в наших отношениях", - пояснил он.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240527/taliby-1948758221.html

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948635130.html

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россия, афганистан, оон, андрей руденко, сергей лавров, талибан, москва