https://ria.ru/20240530/mchs-1949278650.html
В МЧС рассказали, на каких мангалах можно готовить шашлыки в квартире
В МЧС рассказали, на каких мангалах можно готовить шашлыки в квартире - РИА Новости, 30.05.2024
В МЧС рассказали, на каких мангалах можно готовить шашлыки в квартире
Жарить шашлыки в квартире жилого дома можно только на электрических мангалах и барбекю, использовать открытый огонь для этих целей категорически запрещено,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:49
2024-05-30T09:49
2024-05-30T09:49
россия
комсомольск
ивановская область
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жарить шашлыки в квартире жилого дома можно только на электрических мангалах и барбекю, использовать открытый огонь для этих целей категорически запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Для жилья подходят только электрические мангалы и барбекю", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на днях горе-повар установил мангал с горящими углями на балконе пятиэтажки в городе Комсомольск Ивановской области, из-за чего дым закоптил соседские окна. По требованию сотрудников, МЧС мужчина залил угли водой. Нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей. Представитель ведомства отметил, что приготовление шашлыков во дворе и на балконе жилого дома с использованием открытого огня категорически запрещено. "Если вы хотите устроить пикник на открытом воздухе, делайте это только в специально оборудованных местах", - посоветовал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня административный штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей. В МЧС отмечали, что расстояние от дома и других построек на дачном участке для готовки шашлыков на мангале и в жаровне должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров. С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html
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россия, комсомольск, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Комсомольск, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В МЧС рассказали, на каких мангалах можно готовить шашлыки в квартире
МЧС: жарить шашлыки в квартире можно только на электрических мангалах и барбекю
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жарить шашлыки в квартире жилого дома можно только на электрических мангалах и барбекю, использовать открытый огонь для этих целей категорически запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Для жилья подходят только электрические мангалы и барбекю", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на днях горе-повар установил мангал с горящими углями на балконе пятиэтажки в городе Комсомольск Ивановской области, из-за чего дым закоптил соседские окна. По требованию сотрудников, МЧС мужчина залил угли водой. Нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Представитель ведомства отметил, что приготовление шашлыков во дворе и на балконе жилого дома с использованием открытого огня категорически запрещено. "Если вы хотите устроить пикник на открытом воздухе, делайте это только в специально оборудованных местах", - посоветовал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня административный штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей.
В МЧС отмечали, что расстояние от дома и других построек на дачном участке для готовки шашлыков на мангале и в жаровне должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров.
С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.