https://ria.ru/20240530/matvienko-1949437617.html
Матвиенко заявила, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает
Матвиенко заявила, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает - РИА Новости, 30.05.2024
Матвиенко заявила, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что присвоение ей звания Героя труда ко многому её обязывает, по её словам, госслужба для неё всегда... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:48
2024-05-30T16:48
2024-05-30T20:25
валентина матвиенко
общество
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совет федерации рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что присвоение ей звания Героя труда ко многому её обязывает, по её словам, госслужба для неё всегда была служением людям и стране.В апреле президент России Владимир Путин присвоил Матвиенко звание Героя труда."Позвольте мне искренне, от всего сердца, поблагодарить вас за оказанную мне честь — присвоение звания Героя труда. Эта награда меня ко многому обязывает. Для меня это особенный день, я думаю, как и для всех здесь присутствующих — очень волнительный. У меня 52 года трудового стажа, и все они на государственной службе. Для меня всегда это было служение: служение людям, служение своей стране", - сказала Матвиенко в ходе церемонии вручения государственных наград.Матвиенко также отметила, что благодарна судьбе за то, что ей выпала честь находиться в команде Путина с первого дня его руководства страной."Я думаю, выражу не только свое мнение, но и мнение всей команды: мы у вас, правда, все время учимся вашей беззаветной любви к своей Родине, к людям, вашим усилиям по защите России, ее суверенитета, ее безопасности. Еще раз хочу сказать - с таким национальным лидером мы обязательно всего добьемся", - резюмировала парламентарий.
https://ria.ru/20240530/putin-1949425955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, общество, россия, совет федерации рф, владимир путин
Валентина Матвиенко, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Матвиенко заявила, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает
Матвиенко заявила, что госслужба всегда была для нее служением людям и стране
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что присвоение ей звания Героя труда ко многому её обязывает, по её словам, госслужба для неё всегда была служением людям и стране.
В апреле президент России Владимир Путин
присвоил Матвиенко звание Героя труда.
«
"Позвольте мне искренне, от всего сердца, поблагодарить вас за оказанную мне честь — присвоение звания Героя труда. Эта награда меня ко многому обязывает. Для меня это особенный день, я думаю, как и для всех здесь присутствующих — очень волнительный. У меня 52 года трудового стажа, и все они на государственной службе. Для меня всегда это было служение: служение людям, служение своей стране", - сказала Матвиенко в ходе церемонии вручения государственных наград.
Матвиенко также отметила, что благодарна судьбе за то, что ей выпала честь находиться в команде Путина с первого дня его руководства страной.
"Я думаю, выражу не только свое мнение, но и мнение всей команды: мы у вас, правда, все время учимся вашей беззаветной любви к своей Родине, к людям, вашим усилиям по защите России, ее суверенитета, ее безопасности. Еще раз хочу сказать - с таким национальным лидером мы обязательно всего добьемся", - резюмировала парламентарий.