https://ria.ru/20240530/mat-geroinya-1949534149.html

Беседовавшая с Путиным женщина рассказала, как изменилась жизнь в ДНР

Беседовавшая с Путиным женщина рассказала, как изменилась жизнь в ДНР - РИА Новости, 30.05.2024

Беседовавшая с Путиным женщина рассказала, как изменилась жизнь в ДНР

Донецкая Народная Республика выиграла от воссоединения с Россией, рассказала РИА Новости мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T23:44

2024-05-30T23:44

2024-05-30T23:44

общество

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир путин

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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Донецкая Народная Республика выиграла от воссоединения с Россией, рассказала РИА Новости мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Глава государства провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с ним вышла многодетная семья из Донецка. Глава семьи рассказал, с какими проблемами они сталкивались с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР. Ирина Волга в разговоре с агентством отметила, что после вступление в состав РФ в ДНР начали строится дороги, ремонтироваться школы и детские сады, а выплаты на детей кратно увеличились. "Дороги делают, там ремонтируют, школы, садики, на глазах все растет, это все заметно и приятно, что это все делается… Если сейчас я на одного (ребенка) 13 (тысяч рублей) с копейками получаю, а тогда (до вступления в РФ) я на всех получала 12 (тысяч рублей)", - рассказала она. Женщина также отметила, что семья смогла съездить в туристическую поездку в Абхазию. По ее словам, в настоящий момент в семье воспитывается четыре несовершеннолетних ребенка, а всего же она с мужем воспитывали десять детей, самой старшей дочке сейчас 23 года, и она замужем. "Теперь больше возможностей стало куда-то выехать, а то мы первые годы до СВО были как в клетке, не могли никуда и ничего", - пояснила она.

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931670657.html

https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин