https://ria.ru/20240530/markirovka-1949515943.html

В России проведут эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков

В России проведут эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков - РИА Новости, 31.05.2024

В России проведут эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков

Эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов пройдет в России с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года, об этом говорится в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-30T20:49

2024-05-30T20:49

2024-05-31T01:31

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технологии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов пройдет в России с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года, об этом говорится в постановлении кабмина.Эксперимент также затронет печатные платы, на них маркировку будут наносить с 1 июля текущего года до 31 августа следующего года.Тем же постановлением срок эксперимента по радиоэлектронной продукции продлили до 31 августа 2025 года. Отвечать за маркировку будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), при этом участие в эксперименте будет добровольным.Как пояснили в пресс-службе правительства, по итогам эксперимента примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции. К настоящему времени в пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники участвуют уже 70 компаний, отметили в кабмине.

https://ria.ru/20240524/markirovka-1948250004.html

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экономика, россия, кабинет министров рф, технологии