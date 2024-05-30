https://ria.ru/20240530/marketpleysy-1949221053.html

Как маркетплейсы поддерживают малых предпринимателей в модной индустрии

Как маркетплейсы поддерживают малых предпринимателей в модной индустрии - РИА Новости, 30.05.2024

Как маркетплейсы поддерживают малых предпринимателей в модной индустрии

В 2023 году продажи одежды в России выросли на 7,6% и достигли 1,8 миллиарда штук – такие цифры приводит агентство BusinessStat. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:38

2024-05-30T11:38

2024-05-30T12:33

россия

юлианна караулова

ozon

тинькофф. кредитные системы

авито

маркетплейс

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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В 2023 году продажи одежды в России выросли на 7,6% и достигли 1,8 миллиарда штук – такие цифры приводит агентство BusinessStat.При этом, согласно совместному исследованию "Авито" и "СберАналитики", проведенному в конце 2023 года, 55% россиян стали чаще покупать вещи российских дизайнеров. У 10% пользователей гардероб состоит только из одежды российских производителей. Правда, 50% опрошенных вообще не придают значения брендам. Но эти люди – потенциальные покупатели отечественной продукции. За их счет отрасль может не просто прирасти, а совершить качественный скачок.Что же происходит на рынке одежды? За счет чего он растет и какие ресурсы для дальнейшего роста имеет?Возможности для ростаСогласно прогнозам аналитической компании Infoline, в 2024 году рост объема отечественной модной индустрии составит 20%. Онлайн-рынок моды также продемонстрирует значительный рост на 38%, при этом 55% будет осуществляться онлайн.Причины роста вполне очевидны. Это и уход с рынка иностранных брендов, и относительная ценовая доступность отечественной продукции, и инвестиции в отрасль со стороны крупных бизнес-игроков.Нельзя недооценивать и помощь со стороны государства. Так, в 2023 году, по статистике Корпорации МСП, производители одежды, ткани и изделий из кожи привлекли 35,9 миллиарда рублей на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".Согласно исследованию, проводившемуся в конце 2023 года консалтинговым агентством Fashion Consulting Group и школой бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School (Фэшн Фэктори Школа), более, чем у половины марок локальных брендов одежды зафиксирована позитивная динамика по ключевым параметрам. С марта 2022 года по декабрь 2023 года у 62% опрошенных отмечен рост оборотов, у 61% - расширение аудитории. При этом 90% опрошенных представляли малый и средний бизнес.Одним из ключевых драйверов роста малого и среднего бизнеса сегодня являются маркетплейсы. Особенно для региональных предпринимателей. Ведь онлайн-площадки уже имеют все готовое – развитую логистическую инфраструктуру, сформированную покупательскую аудиторию, необходимые инструменты маркетинга. Таким образом, получается, что маркетплейсы сами, без дополнительных усилий со стороны предпринимателя, решают значительную часть операционных задач.Рост оборота российских предпринимателей во многом объясняется именно с выходом на маркетплейсы. Согласно статистике Ozon, в прошлом году продажи предпринимателей на онлайн-площадках выросли на 130%, а количество заказов составило более 966 миллионов, что больше прошлогоднего показателя на 107%.Ассортимент товаров, представленных только на площадке Ozon по статистике на конец прошлого года, насчитывал 370 миллионов наименований, и маркетплейсы постоянно ищут возможности привлечения новых покупателей. Как отмечают "Яков и партнеры", онлайн площадкам выгодно инвестировать в обеспечение высокого уровня и широкого спектра сервисов онлайн-продаж, расширение сети пунктов выдачи заказов, быструю (за несколько часов) доставку, скидочные кампании, предложения оплаты после примерки и оплаты в рассрочку.В результате, по информации Tinkoff Data ("Тинькофф Данные"), совокупный объем трат на шести крупнейших маркетплейсах в 2023 году вырос за год почти в полтора раза, количество транзакций выросло на 63%.На Ozon в 1 квартале 2024 года число продавцов одежды, обуви и аксессуаров российского производства выросло более чем в 1,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а оборот от продаж одежды и обуви отечественного производства вырос в 2,5 раза. Ассортимент российских брендов на площадке увеличился на 17%. Количество заказов одежды и обуви российского производства выросло более чем в 2 раза, а число клиентов российского модногосегмента стало на 54% больше. По итогам квартала на одного клиента в среднем приходятся 4 заказа российских брендов одежды и обуви.Поддержка малых и средних предпринимателейДля того, чтобы сделать этот рынок более доступным для тех отечественных продавцов одежды, обуви и аксессуаров, кто не может позволить себе больших трат на логистику, маркетинг, клиентский сервис, аналитику и привлечение трафика, маркетплейс проводит специальные акции. Это и льготная логистика, и бесплатное размещение товаров на складах площадки, и скидки на кросс-докинг и тарифы за продажу .А если знать, что 90% отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, то совершенно очевидно, кто выигрывает от такой политики маркетплейса. Именно таким образом предприниматели, чья продукция была известна, может быть, только в пределах своего города или региона получают возможность масштабировать бизнес, преодолеть тот самый географический барьер и найти верных покупателей среди многомиллионной аудитории по всей России.Весной Ozon существенно снизил тариф за продажу одежды, обуви и аксессуаров.Раньше он составлял до 21,5% (в зависимости от подкатегории). Теперь - всего 13%. Эти условия будет действовать до 2026 года и распространяются на всех продавцов – действующих и новых для всех товарных подкатегорий в сегменте моды. К тому же до конца 2024 года размещение товаров категорий "Одежда", "Обувь" и "Аксессуары" на складах Ozon станет совершенно бесплатным. Прочие условия работы на этом маркетплейсе для новых продавцов одежды, обуви и аксессуаров также, несомненно, можно назвать льготными. Например, в начале года маркетплейс запустил специальную акцию для начинающих продавцов, при которой обработка отправления, прямая и обратная логистика и "последняя миля" стоила предпринимателю 1 рубль. И те, кто успел зарегистрироваться на Ozon в качестве продавца, уже получили выгоды в рамках этой акции и пробуют новый канал продаж для себя. Новичкам это дает отличный старт в самом начале их пути на маркетплейсе. На выгодных условиях у них появляется возможность получить первые продажи и получить лояльных покупателей с меньшими затратами.Кроме того, Ozon также инвестирует собственные средства в скидки для покупателей. Работает это следующим образом: продавец устанавливает стоимость товара, а покупатель видит цену ниже. Разницу в цене покрывает Ozon. Сейчас почти все товары на площадке охвачены дисконтом, который может достигать 35% в категории “Мода”. По данным Ozon рост продаж продавцов от инвестиции в скидки может достигать 40%, а в некоторых категориях до 70%.“На Ozon категория одежды, обуви и аксессуаров стремительно растет год к году и мы видим большой потенциал в ее дальнейшем развитии. К площадке присоединяется все больше продавцов и производителей одежды, обуви и аксессуаров. Наша задача как маркетплейса заключается в том, чтобы сделать продажи для предпринимателей максимально выгодными. Именно поэтому мы снизили тариф за продажу и отменили плату хранение, увеличили инвестиции в скидки и маркетинг. А кроме того, мы понимаем, что должны дать продавцам время на развитие, поэтому установили действующие условия на более чем год”, - комментирует директор по развитию бизнеса категории одежды, обуви и аксессуаров Ozon Илоанга Ершова.Что такое продвижение со стороны площадки? Ozon берет на себя рекламу модных товаров малых и средних предприятий на своем маркетплейсе. С 1 марта "лицом" маркетплейса стала певица и телеведущая Юлианна Караулова. В рамках сотрудничества певица примет участие во всех охватных коммуникациях для продвижения модных категорий — одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений, а также товаров для красоты, которыми торгуют продавцы маркетплейса. В 2024 году Ozon выделит более 3 миллиардов рублей на продвижение товаров женских категорий.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLs1ZxENyW

https://radiosputnik.ru/20240314/nedelyaya-mody-1933057008.html

https://ria.ru/20240328/oborot-1936205961.html

https://ria.ru/20240425/ozon-1942200045.html

https://ria.ru/20240527/ozon-1948617731.html

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Алёна Пава

россия, юлианна караулова, ozon, тинькофф. кредитные системы, авито, маркетплейс, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)