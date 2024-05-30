https://ria.ru/20240530/mariupol-1949385774.html
Путин рассказал, как меняется Мариуполь
Путин рассказал, как меняется Мариуполь - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал, как меняется Мариуполь
Внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:46
2024-05-30T14:46
2024-05-30T16:54
мариуполь
донецк
донецкая народная республика
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР, заявил президент России Владимир Путин."И транспорт новый появляется, и внешний облик города (Мариуполя – ред.) меняется, меняется система здравоохранения постепенно, образования. Я уверен, что все то же самое уже происходит, надеюсь, и будет происходить в большем масштабе и в самом Донецке, и во всей Донецкой республике", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html
мариуполь
донецк
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7 495 645-6601
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Многодетная семья из Мариуполя рассказала Путину о восстановлении города
Путин пообщался с многодетной семьей из Мариуполя: президенту рассказали, что город восстанавливается буквально на глазах.
2024-05-30T14:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, донецк, донецкая народная республика, экономика, владимир путин
Мариуполь, Донецк, Донецкая Народная Республика, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал, как меняется Мариуполь
Путин: облик Мариуполя меняется, город развивается