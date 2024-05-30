https://ria.ru/20240530/mariupol-1949385774.html

Путин рассказал, как меняется Мариуполь

Путин рассказал, как меняется Мариуполь - РИА Новости, 30.05.2024

Путин рассказал, как меняется Мариуполь

Внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:46

2024-05-30T14:46

2024-05-30T16:54

мариуполь

донецк

донецкая народная республика

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949388702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcd4ae97c167da3717e92621c5d65922.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР, заявил президент России Владимир Путин."И транспорт новый появляется, и внешний облик города (Мариуполя – ред.) меняется, меняется система здравоохранения постепенно, образования. Я уверен, что все то же самое уже происходит, надеюсь, и будет происходить в большем масштабе и в самом Донецке, и во всей Донецкой республике", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html

мариуполь

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многодетная семья из Мариуполя рассказала Путину о восстановлении города Путин пообщался с многодетной семьей из Мариуполя: президенту рассказали, что город восстанавливается буквально на глазах. 2024-05-30T14:46 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, донецк, донецкая народная республика, экономика, владимир путин