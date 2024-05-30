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"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову

"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову - РИА Новости, 30.05.2024

"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову

Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:49

2024-05-30T21:49

2024-05-30T21:49

политика

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республика татарстан (татарстан)

елена ямпольская

владимир путин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила пресс-служба партии. "Генсовет Единой России принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову", - говорится в Telegram-канале партии.Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская была назначена советником президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20240525/krym-1948278903.html

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политика, россия, республика татарстан (татарстан), елена ямпольская, владимир путин, госдума рф, единая россия