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"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову - РИА Новости, 30.05.2024
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:49
2024-05-30T21:49
2024-05-30T21:49
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила пресс-служба партии. "Генсовет Единой России принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову", - говорится в Telegram-канале партии.Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская была назначена советником президента России Владимира Путина.
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Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Елена Ямпольская, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
Генсовет "Единой России" передал думский мандат Ямпольской Анатолию Иванову