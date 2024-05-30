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"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову - РИА Новости, 30.05.2024
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21:49 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/mandat-1949524675.html
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову - РИА Новости, 30.05.2024
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:49
2024-05-30T21:49
политика
россия
республика татарстан (татарстан)
елена ямпольская
владимир путин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила пресс-служба партии. "Генсовет Единой России принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову", - говорится в Telegram-канале партии.Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская была назначена советником президента России Владимира Путина.
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политика, россия, республика татарстан (татарстан), елена ямпольская, владимир путин, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Елена Ямпольская, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову

Генсовет "Единой России" передал думский мандат Ямпольской Анатолию Иванову

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк "Единая Россия"
 Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову, сообщила пресс-служба партии.
«
"Генсовет Единой России принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову", - говорится в Telegram-канале партии.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская была назначена советником президента России Владимира Путина.
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ПолитикаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Елена ЯмпольскаяВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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