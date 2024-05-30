https://ria.ru/20240530/malchik-1949438350.html

Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр

Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр - РИА Новости, 30.05.2024

Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр

Мальчика, которого мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском 9 дней назад, поместили в социально-реабилитационный центр в городе Абинске, с ним... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:50

2024-05-30T16:50

2024-05-30T16:50

происшествия

абинск

новороссийск

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Мальчика, которого мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском 9 дней назад, поместили в социально-реабилитационный центр в городе Абинске, с ним работают психологи и педагоги, сообщили в УМВД города. В минувший вторник в поселке Кирилловка под Новороссийском местный житель обнаружил ребенка без сопровождения взрослых и сообщил в полицию. По данному факту началась проверка, устанавливаются личности родителей и ребенка. Мальчик не разговаривает, о себе сведений пояснить не может. Предполагается, что мальчика зовут Заур, ему около 5 лет, а возможное имя отца – Акоп, добавляют в городском УМВД. "Сейчас малыш находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Абинске, с ним работают психологи и педагоги", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы продолжают поиски родителей мальчика и просят граждан, которые обладают какой-либо информацией, сообщить об этом.

https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html

абинск

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, абинск, новороссийск