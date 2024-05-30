https://ria.ru/20240530/malchik-1949438350.html
Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр
Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр - РИА Новости, 30.05.2024
Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр
Мальчика, которого мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском 9 дней назад, поместили в социально-реабилитационный центр в городе Абинске, с ним... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:50
2024-05-30T16:50
2024-05-30T16:50
происшествия
абинск
новороссийск
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Мальчика, которого мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском 9 дней назад, поместили в социально-реабилитационный центр в городе Абинске, с ним работают психологи и педагоги, сообщили в УМВД города. В минувший вторник в поселке Кирилловка под Новороссийском местный житель обнаружил ребенка без сопровождения взрослых и сообщил в полицию. По данному факту началась проверка, устанавливаются личности родителей и ребенка. Мальчик не разговаривает, о себе сведений пояснить не может. Предполагается, что мальчика зовут Заур, ему около 5 лет, а возможное имя отца – Акоп, добавляют в городском УМВД. "Сейчас малыш находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Абинске, с ним работают психологи и педагоги", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы продолжают поиски родителей мальчика и просят граждан, которые обладают какой-либо информацией, сообщить об этом.
https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html
абинск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абинск, новороссийск
Происшествия, Абинск, Новороссийск
Брошенного под Новороссийском мальчика поместили в реабилитационный центр
Ребенка, брошенного на улице в Новороссийске, поместили в реабилитационный центр
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Мальчика, которого мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском 9 дней назад, поместили в социально-реабилитационный центр в городе Абинске, с ним работают психологи и педагоги, сообщили в УМВД города.
В минувший вторник в поселке Кирилловка под Новороссийском местный житель обнаружил ребенка без сопровождения взрослых и сообщил в полицию. По данному факту началась проверка, устанавливаются личности родителей и ребенка. Мальчик не разговаривает, о себе сведений пояснить не может. Предполагается, что мальчика зовут Заур, ему около 5 лет, а возможное имя отца – Акоп, добавляют в городском УМВД.
«
"Сейчас малыш находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Абинске, с ним работают психологи и педагоги", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы продолжают поиски родителей мальчика и просят граждан, которые обладают какой-либо информацией, сообщить об этом.