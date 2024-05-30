https://ria.ru/20240530/makron-1949300121.html

Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину

Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину - РИА Новости, 30.05.2024

Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, пишет Le Monde. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:11

2024-05-30T11:11

2024-05-30T12:04

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

нато

евросоюз

вооруженные силы украины

габриэлюс ландсбергис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949303528_0:220:3070:1947_1920x0_80_0_0_6d5e3824575fd46933ed39f2d0ab203c.jpg

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, пишет Le Monde."Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины", — говорится в публикации.По данным газеты, соответствующее заявление может быть сделано во время визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня."Идея в том, чтобы отправить вначале несколько десятков специалистов, чтобы определить потребности в обучении. Во вторую очередь — направить несколько сотен военных. Обсуждается обучение саперов, а также обучение солдат новой мотострелковой бригады", — уточнило издание.К этой коалиции могут присоединиться Литва, о чем заявлял глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, Эстония, Великобритания и другие государства."Для многих стран это является логичным продолжением тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), запущенной осенью 2022 года для обучения украинских солдат в Европе, в которой участвуют 24 страны ЕС и Норвегия", — пишет газета. Как пишет Le Monde, миссия позволила обучить 52 тысячи украинских солдат ведению наземного боя, разминированию, борьбе с ядерными, радиологическими, биологическими и химическими угрозами, обслуживанию оборудования. Планируется обучить еще восемь тысяч солдат."Большая часть обучения, проводимого европейцами, в настоящее время проходит в Польше, Германии и Великобритании, что требует значительных усилий с точки зрения логистики и продлевает продолжительность недоступности украинских солдат", — говорится в публикации.Издание добавило, что Киев страдает от нехватки кадров и не желает освобождать солдат, дислоцированных на фронте. Так, прошлой осенью обучение во Франции пришлось перенести на месяц из-за отсутствия кандидатов, присланных Генштабом ВСУ.Отправка западных инструкторовНа прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев, но эти государства не берут ответственность за гибель своих граждан в зоне боевых действий.В понедельник главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Позднее телеканал BFM передал со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов все еще прорабатывается.По данным The New York Times, Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине представляется неизбежным.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время часть стран блока все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил отправку армии страны в соседнюю республику.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240528/naemniki-1948940194.html

https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

https://ria.ru/20240529/spor-1949153353.html

https://ria.ru/20240528/putin-1948939863.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html

https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html

украина

франция

великобритания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, габриэлюс ландсбергис, великобритания, киев