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"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего - РИА Новости, 30.05.2024
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08:00 30.05.2024 (обновлено: 08:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lazery-1948690255.html
"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего
"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего - РИА Новости, 30.05.2024
"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего
Американские военные сворачивают проекты по разработке лазеров. Закрыли уже несколько программ. О том, с какими трудностями столкнулся Пентагон в попытках... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:00
2024-05-30T08:04
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американские военные сворачивают проекты по разработке лазеров. Закрыли уже несколько программ. О том, с какими трудностями столкнулся Пентагон в попытках создать оружие будущего, — в материале РИА Новости.Десятки программВ США занялись этим еще в нулевые — Boeing YAL-1 в 2009-м поразил две учебные баллистические ракеты при помощи установленной на борту лазерной установки. Однако через несколько лет проект закрыли — из-за непрактичности и чрезмерной дороговизны.А вот на менее требовательных с точки зрения экономии пространства платформах разработчики добились более заметных успехов — американцы еще в 2014-м установили систему AN/SEQ 3, также известную как XN-1 LaWS, на десантный корабль USS Ponce. В боевых условиях она еще не применялась.В апреле стало известно и об отправке наземной системы P-HEL на расположенные за рубежом американские военные объекты. В Пентагоне не уточнили, где именно разместили лазерные вооружения. В издании Military.com полагают, что речь идет о базах на Ближнем Востоке.Всего же, как отмечает портал Defense News, Вашингтон тратит около миллиарда долларов в год на оружие с применением направленной энергии — финансируют 31 программу. Они находятся на разной стадии, большинство посвящено развитию лазерных систем.Особое внимание этим проектам стали уделять из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В обоих случаях огромный объем работы выполняют сравнительно дешевые беспилотники, для борьбы с которыми используют дорогостоящие системы ПВО и боеприпасы к ним. В США пытаются найти более дешевый вариант — и на эту роль претендуют лазерные установки. Они не нуждаются в снарядах — с доступом к электроэнергии получается практически бесконечный боекомплект для ПВО.Растущая критикаНесмотря на громадье планов и щедрое финансирование, есть и серьезные трудности."Порой сказывается наша привычка обещать слишком много и не выполнять всего, — приводит издание Breaking Defense слова контр-адмирала Фреда Пайла из департамента надводных операций ВМС США. — Нам необходимо быть честными с собой с точки зрения технологических возможностей".Он это сказал еще в январе, на следующий день после того, как его начальник вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС США, выступил с резкой критикой проектов в данной сфере."Я не удовлетворен темпами развития программ по производству оружия направленной энергии, — отметил вице-адмирал. — Мы должны реализовать потенциал, который несет в себе эта технология".Массовое закрытиеОднако с этим пока не очень — и не только у флота. На прошлой неделе сообщили о закрытии программы SHiELD для ВВС США."Планов дальнейших испытаний нет, — сказал американскому порталу Military.com менеджер проекта Тед Ортис. — Военно-воздушные силы не установили лазерную установку на испытательный стенд истребителя".Эту программу запустили в 2010-х. Предполагалось три этапа: разработка лазера, создание турельного крепления и — полноценного модуля для монтирования на современные самолеты.Причин закрытия проекта не называют. И это не первый такой случай.В марте ВВС США отказались от летных испытаний самолета AC-130J Ghostrider — летающей батареи поддержки войск на земле — с лазерным оружием."После наземных тестов лазерная система столкнулась с техническими трудностями", — отметили в Пентагоне.В апреле ресурс Popular Mechanics опубликовал статью с громким заголовком "Грозное лазерное оружие наконец добралось до поля боя". Речь шла об отправке в Ирак трех БМП Stryker с лазерами DE M-SHORAD мощностью в 50 киловатт.Через полтора месяца восторженные отзывы сменились более сдержанными."Солдаты расскажут вам все, не опасаясь вас обидеть, — намекнул на печальные результаты начальник отдела закупок в Пентагоне Даг Буш. — Есть сложности с направленной энергией на разных мощностях. Пятьдесят киловатт трудно поддерживать на движущейся БМП".По его словам, из-за рассеивания тепла, а также обилия электроники установка выглядит хуже стационарных аналогов. Вероятно, имеется в виду уже упомянутая P-HEL.Тем не менее лазерное оружие остается перспективной сферой в ВПК. На фоне развития БПЛА, роста их популярности и едва ли не повсеместного применения у лазеров определенно есть кредит доверия. США с их колоссальным военным бюджетом могут позволить себе дальнейшие разработки. Впрочем, как показывает практика, даже у Вашингтона деньги и терпение не безграничны. И от лазерного оружия ждут реализации потенциала, о котором многие годы твердили разработчики. Сейчас — самый подходящий для этого момент.
сша
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Министерство обороны США
"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего

США закрывают часть программ по разработке лазерного оружия

© Фото : Public Domain/U.S. Navy photo by John F. WilliamsИспытания лазерной пушки, установленной на борту корабля USS Ponce
Испытания лазерной пушки, установленной на борту корабля USS Ponce - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Navy photo by John F. Williams
Испытания лазерной пушки, установленной на борту корабля USS Ponce. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американские военные сворачивают проекты по разработке лазеров. Закрыли уже несколько программ. О том, с какими трудностями столкнулся Пентагон в попытках создать оружие будущего, — в материале РИА Новости.

Десятки программ

В США занялись этим еще в нулевые — Boeing YAL-1 в 2009-м поразил две учебные баллистические ракеты при помощи установленной на борту лазерной установки. Однако через несколько лет проект закрыли — из-за непрактичности и чрезмерной дороговизны.
А вот на менее требовательных с точки зрения экономии пространства платформах разработчики добились более заметных успехов — американцы еще в 2014-м установили систему AN/SEQ 3, также известную как XN-1 LaWS, на десантный корабль USS Ponce. В боевых условиях она еще не применялась.
© Фото : Public Domain/U.S. Navy photo by John F. WilliamsЛазерная система (LaWS)
Лазерная система (LaWS) - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Navy photo by John F. Williams
Лазерная система (LaWS)
В апреле стало известно и об отправке наземной системы P-HEL на расположенные за рубежом американские военные объекты. В Пентагоне не уточнили, где именно разместили лазерные вооружения. В издании Military.com полагают, что речь идет о базах на Ближнем Востоке.
Всего же, как отмечает портал Defense News, Вашингтон тратит около миллиарда долларов в год на оружие с применением направленной энергии — финансируют 31 программу. Они находятся на разной стадии, большинство посвящено развитию лазерных систем.
«

Особое внимание этим проектам стали уделять из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В обоих случаях огромный объем работы выполняют сравнительно дешевые беспилотники, для борьбы с которыми используют дорогостоящие системы ПВО и боеприпасы к ним. В США пытаются найти более дешевый вариант — и на эту роль претендуют лазерные установки. Они не нуждаются в снарядах — с доступом к электроэнергии получается практически бесконечный боекомплект для ПВО.

Растущая критика

Несмотря на громадье планов и щедрое финансирование, есть и серьезные трудности.
"Порой сказывается наша привычка обещать слишком много и не выполнять всего, — приводит издание Breaking Defense слова контр-адмирала Фреда Пайла из департамента надводных операций ВМС США. — Нам необходимо быть честными с собой с точки зрения технологических возможностей".
Он это сказал еще в январе, на следующий день после того, как его начальник вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС США, выступил с резкой критикой проектов в данной сфере.
"Я не удовлетворен темпами развития программ по производству оружия направленной энергии, — отметил вице-адмирал. — Мы должны реализовать потенциал, который несет в себе эта технология".

Массовое закрытие

Однако с этим пока не очень — и не только у флота. На прошлой неделе сообщили о закрытии программы SHiELD для ВВС США.
"Планов дальнейших испытаний нет, — сказал американскому порталу Military.com менеджер проекта Тед Ортис. — Военно-воздушные силы не установили лазерную установку на испытательный стенд истребителя".
© Фото : Public Domain/Joint Base San AntonioСамолет AC-130J Ghostrider
Самолет AC-130J Ghostrider - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Public Domain/Joint Base San Antonio
Самолет AC-130J Ghostrider
Эту программу запустили в 2010-х. Предполагалось три этапа: разработка лазера, создание турельного крепления и — полноценного модуля для монтирования на современные самолеты.
Причин закрытия проекта не называют. И это не первый такой случай.
В марте ВВС США отказались от летных испытаний самолета AC-130J Ghostrider — летающей батареи поддержки войск на земле — с лазерным оружием.
"После наземных тестов лазерная система столкнулась с техническими трудностями", — отметили в Пентагоне.
В апреле ресурс Popular Mechanics опубликовал статью с громким заголовком "Грозное лазерное оружие наконец добралось до поля боя". Речь шла об отправке в Ирак трех БМП Stryker с лазерами DE M-SHORAD мощностью в 50 киловатт.
© Фото : U.S. ArmyНаземная передвижная лазерная установка высокой мощности
Наземная передвижная лазерная установка высокой мощности - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : U.S. Army
Наземная передвижная лазерная установка высокой мощности
Через полтора месяца восторженные отзывы сменились более сдержанными.
"Солдаты расскажут вам все, не опасаясь вас обидеть, — намекнул на печальные результаты начальник отдела закупок в Пентагоне Даг Буш. — Есть сложности с направленной энергией на разных мощностях. Пятьдесят киловатт трудно поддерживать на движущейся БМП".
По его словам, из-за рассеивания тепла, а также обилия электроники установка выглядит хуже стационарных аналогов. Вероятно, имеется в виду уже упомянутая P-HEL.
Тем не менее лазерное оружие остается перспективной сферой в ВПК. На фоне развития БПЛА, роста их популярности и едва ли не повсеместного применения у лазеров определенно есть кредит доверия. США с их колоссальным военным бюджетом могут позволить себе дальнейшие разработки. Впрочем, как показывает практика, даже у Вашингтона деньги и терпение не безграничны. И от лазерного оружия ждут реализации потенциала, о котором многие годы твердили разработчики. Сейчас — самый подходящий для этого момент.
 
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