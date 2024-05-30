https://ria.ru/20240530/lazery-1948690255.html

"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего

"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего - РИА Новости, 30.05.2024

"У нас большие проблемы": США не могут справиться с оружием будущего

Американские военные сворачивают проекты по разработке лазеров. Закрыли уже несколько программ. О том, с какими трудностями столкнулся Пентагон в попытках... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:04

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Американские военные сворачивают проекты по разработке лазеров. Закрыли уже несколько программ. О том, с какими трудностями столкнулся Пентагон в попытках создать оружие будущего, — в материале РИА Новости.Десятки программВ США занялись этим еще в нулевые — Boeing YAL-1 в 2009-м поразил две учебные баллистические ракеты при помощи установленной на борту лазерной установки. Однако через несколько лет проект закрыли — из-за непрактичности и чрезмерной дороговизны.А вот на менее требовательных с точки зрения экономии пространства платформах разработчики добились более заметных успехов — американцы еще в 2014-м установили систему AN/SEQ 3, также известную как XN-1 LaWS, на десантный корабль USS Ponce. В боевых условиях она еще не применялась.В апреле стало известно и об отправке наземной системы P-HEL на расположенные за рубежом американские военные объекты. В Пентагоне не уточнили, где именно разместили лазерные вооружения. В издании Military.com полагают, что речь идет о базах на Ближнем Востоке.Всего же, как отмечает портал Defense News, Вашингтон тратит около миллиарда долларов в год на оружие с применением направленной энергии — финансируют 31 программу. Они находятся на разной стадии, большинство посвящено развитию лазерных систем.Особое внимание этим проектам стали уделять из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В обоих случаях огромный объем работы выполняют сравнительно дешевые беспилотники, для борьбы с которыми используют дорогостоящие системы ПВО и боеприпасы к ним. В США пытаются найти более дешевый вариант — и на эту роль претендуют лазерные установки. Они не нуждаются в снарядах — с доступом к электроэнергии получается практически бесконечный боекомплект для ПВО.Растущая критикаНесмотря на громадье планов и щедрое финансирование, есть и серьезные трудности."Порой сказывается наша привычка обещать слишком много и не выполнять всего, — приводит издание Breaking Defense слова контр-адмирала Фреда Пайла из департамента надводных операций ВМС США. — Нам необходимо быть честными с собой с точки зрения технологических возможностей".Он это сказал еще в январе, на следующий день после того, как его начальник вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС США, выступил с резкой критикой проектов в данной сфере."Я не удовлетворен темпами развития программ по производству оружия направленной энергии, — отметил вице-адмирал. — Мы должны реализовать потенциал, который несет в себе эта технология".Массовое закрытиеОднако с этим пока не очень — и не только у флота. На прошлой неделе сообщили о закрытии программы SHiELD для ВВС США."Планов дальнейших испытаний нет, — сказал американскому порталу Military.com менеджер проекта Тед Ортис. — Военно-воздушные силы не установили лазерную установку на испытательный стенд истребителя".Эту программу запустили в 2010-х. Предполагалось три этапа: разработка лазера, создание турельного крепления и — полноценного модуля для монтирования на современные самолеты.Причин закрытия проекта не называют. И это не первый такой случай.В марте ВВС США отказались от летных испытаний самолета AC-130J Ghostrider — летающей батареи поддержки войск на земле — с лазерным оружием."После наземных тестов лазерная система столкнулась с техническими трудностями", — отметили в Пентагоне.В апреле ресурс Popular Mechanics опубликовал статью с громким заголовком "Грозное лазерное оружие наконец добралось до поля боя". Речь шла об отправке в Ирак трех БМП Stryker с лазерами DE M-SHORAD мощностью в 50 киловатт.Через полтора месяца восторженные отзывы сменились более сдержанными."Солдаты расскажут вам все, не опасаясь вас обидеть, — намекнул на печальные результаты начальник отдела закупок в Пентагоне Даг Буш. — Есть сложности с направленной энергией на разных мощностях. Пятьдесят киловатт трудно поддерживать на движущейся БМП".По его словам, из-за рассеивания тепла, а также обилия электроники установка выглядит хуже стационарных аналогов. Вероятно, имеется в виду уже упомянутая P-HEL.Тем не менее лазерное оружие остается перспективной сферой в ВПК. На фоне развития БПЛА, роста их популярности и едва ли не повсеместного применения у лазеров определенно есть кредит доверия. США с их колоссальным военным бюджетом могут позволить себе дальнейшие разработки. Впрочем, как показывает практика, даже у Вашингтона деньги и терпение не безграничны. И от лазерного оружия ждут реализации потенциала, о котором многие годы твердили разработчики. Сейчас — самый подходящий для этого момент.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша