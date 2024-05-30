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Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024
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08:36 30.05.2024 (обновлено: 08:43 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949267865.html
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров
Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:36
2024-05-30T08:43
в мире
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россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", - сказал он. Министр добавил, что "однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии"."Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946893482.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, москва
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Москва
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров

Лавров: нет смысла в перемирии, которое Киев использует для перегруппировки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", - сказал он. Министр добавил, что "однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии".
"Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - подчеркнул он.
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровМосква
 
 
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