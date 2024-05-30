https://ria.ru/20240530/lavrov-1949267865.html

Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров

Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024

Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Лавров

Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:36

2024-05-30T08:36

2024-05-30T08:43

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россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", - сказал он. Министр добавил, что "однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии"."Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946893482.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, москва