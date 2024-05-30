https://ria.ru/20240530/lavrov-1949266289.html

Диалог о мире на Украине трудно представить, заявил Лавров

Диалог о мире на Украине трудно представить, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024

Диалог о мире на Украине трудно представить, заявил Лавров

Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, трудно себе представить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:31

2024-05-30T08:31

2024-05-30T09:25

в мире

россия

украина

киев

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, трудно себе представить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости. "В Киеве правит "партия войны", и она стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией "на поле боя". В таких условиях диалог о мире трудно себе представить", - сказал он. Министр добавил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией. "Что касается юридического статуса Владимира Зеленского после 20 мая, когда истек срок его полномочий на посту президента Украины, то на этот счет достаточно определенно высказался президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске 24 мая", - напомнил Лавров. Президент России Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.

https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947386523.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946893482.html

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украина

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин