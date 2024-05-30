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Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949265394.html
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что теоретически есть возможность "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, для этого Запад должен... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:15
2024-05-30T08:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что теоретически есть возможность "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, для этого Запад должен прекратить поставки оружия. Отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о том, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины, министр указал, что "теоретически - да". "Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - сказал глава МИД РФ.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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россия, украина, киев, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине

Лавров: для ускорения урегулирования на Украине нужно прекратить поставки оружия

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что теоретически есть возможность "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, для этого Запад должен прекратить поставки оружия.
Отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о том, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины, министр указал, что "теоретически - да".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
Вчера, 08:00
"Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - сказал глава МИД РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей Лавров
 
 
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