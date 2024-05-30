https://ria.ru/20240530/lavrov-1949265394.html
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что теоретически есть возможность "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, для этого Запад должен... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:15
2024-05-30T08:15
2024-05-30T08:15
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что теоретически есть возможность "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, для этого Запад должен прекратить поставки оружия. Отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о том, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины, министр указал, что "теоретически - да". "Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - сказал глава МИД РФ.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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россия, украина, киев, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
Лавров допустил ускорение политического урегулирования на Украине
Лавров: для ускорения урегулирования на Украине нужно прекратить поставки оружия