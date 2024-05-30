https://ria.ru/20240530/lavrov-1949259546.html

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:21

2024-05-30T06:21

2024-05-30T06:54

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров."Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", — сказал он.При этом министр отметил, что поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения."Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", — предупредил Лавров.Глава МИД также выразил надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что в Аризоне тренируются 12 украинских пилотов.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется передать ВСУ уже в этом году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь анонсировала поставки Киеву 30 F-16 до 2028 года, первые самолеты также должны поступить в текущем году.

https://ria.ru/20240526/aerodrom-1948399714.html

https://ria.ru/20240517/postavki-1946571859.html

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