Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере
Лавров: РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере
Самолет F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.
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"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", — сказал он.
При этом министр отметил, что поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.
"Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", — предупредил Лавров.
Глава МИД также выразил надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что в Аризоне тренируются 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется передать ВСУ уже в этом году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь анонсировала поставки Киеву 30 F-16 до 2028 года, первые самолеты также должны поступить в текущем году.