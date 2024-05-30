https://ria.ru/20240530/kvadrokopter-1949263178.html
Республика Алтай собрала деньги на квадрокоптер для участников спецоперации
Республика Алтай собрала деньги на квадрокоптер для участников спецоперации - РИА Новости, 30.05.2024
Республика Алтай собрала деньги на квадрокоптер для участников спецоперации
Коллектив комитета по тарифам Республики Алтай собрал деньги на квадрокоптер для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:46
2024-05-30T07:46
2024-05-30T07:46
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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Коллектив комитета по тарифам Республики Алтай собрал деньги на квадрокоптер для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Офис "Народного фронта" Республики Алтай посетила председатель комитета по тарифам Республики Алтай Наталья Селищева. Отличным поводом для визита стало то, что коллективы комитета и Центра тарифного и экспертного обеспечения собрали средства и присоединились к проекту "Народный фронт. Всё для Победы!". Благодаря их взносу будет выполнена заявка наших бойцов, находящихся на СВО - будет приобретён квадрокоптер", - говорится в сообщении.
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республика алтай
Надежные люди, Республика Алтай
Республика Алтай собрала деньги на квадрокоптер для участников спецоперации
Госслужащие Республики Алтай собрали деньги на квадрокоптер для участников СВО
БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Коллектив комитета по тарифам Республики Алтай собрал деньги на квадрокоптер для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Офис "Народного фронта" Республики Алтай посетила председатель комитета по тарифам Республики Алтай Наталья Селищева. Отличным поводом для визита стало то, что коллективы комитета и Центра тарифного и экспертного обеспечения собрали средства и присоединились к проекту "Народный фронт. Всё для Победы!". Благодаря их взносу будет выполнена заявка наших бойцов, находящихся на СВО - будет приобретён квадрокоптер", - говорится в сообщении.