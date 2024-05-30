https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html

Биография Руслана Кухарука

Биография Руслана Кухарука - РИА Новости, 30.05.2024

Биография Руслана Кухарука

Руслан Николаевич Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область). РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:14

2024-05-30T13:14

2024-05-30T13:14

справки

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

владимир путин

тюменский государственный университет

единая россия

руслан кухарук

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Руслан Николаевич Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область).В 2001 году с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция".С февраля по октябрь 2002 года – ведущий специалист - юрист, заведующий сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы администрации Тюменского района.С октября 2002 года по март 2011 года – ведущий специалист юридического отдела, начальник отдела правового обеспечения земельных отношений, начальник управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области.С марта 2011 года по сентябрь 2016 года – директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.29 сентября 2016 года был назначен заместителем главы администрации Тюмени.С 31 мая по 8 октября 2018 года решением Тюменской городской думы временно исполнял полномочия главы администрации города Тюмени.8 октября 2018 года депутаты Тюменской городской думы единогласно избрали Руслана Кухарука на пост главы города Тюмени.30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.Секретарь Тюменского городского отделения партии "Единая Россия" (с сентября 2018 года).Президент Союза российских городов (с декабря 2020 года).Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) (с декабря 2022 года).Женат, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тюмень

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, тюмень, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, владимир путин, тюменский государственный университет, единая россия, руслан кухарук