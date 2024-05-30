https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html
Задержанный в Крыму диверсант раскрыл детали предотвращенного теракта
Задержанный в Крыму диверсант раскрыл детали предотвращенного теракта - РИА Новости, 30.05.2024
Задержанный в Крыму диверсант раскрыл детали предотвращенного теракта
Задержанный в Крыму украинский агент рассказал на видео от ФСБ РФ, что куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд для дальнейшего нанесения ракетного... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:09
2024-05-30T10:09
2024-05-30T15:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент рассказал на видео от ФСБ РФ, что куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд для дальнейшего нанесения ракетного удара.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника."Куратор наш скинул мне координаты железной дороги, где именно должно было это произойти, написал, чтобы заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар", — сказал задержанный.Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.
https://ria.ru/20240529/mchs-1949086330.html
https://ria.ru/20240530/fsb-1949284808.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемых по делу о подготовке терактов в Крыму
Задержанные по делу о подготовке терактов в Крыму рассказали, что держали связь с украинской военной разведкой через некоего Бахтияра. Диверсантам поручали закладывать взрывчатку на ж/д пути, чтобы остановить поезда, по которым дальше украинские военные должны были ударить ракетами.
2024-05-30T10:09
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PT4M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика крым
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Республика Крым
Задержанный в Крыму диверсант раскрыл детали предотвращенного теракта
Задержанный диверсант заявил, что по поездам в Крыму планировался ракетный удар